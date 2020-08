Про це повідомляє пресслужба фестивалю.

Почесну нагороду “Золотий Скіфський олень” за внесок у світове кіномистецтво отримав французький актор театру і кіно, режисер, продюсер і письменник Робер Оссейн. Гран-прі отримали відразу два фільми – “Особливі прикмети” (Identifying Features) Фернанда Валадес, Мексика, Іспанія, і “Твій хід” (Kuessipan) Міріам Верро, Канада.

Національний конкурс:

Переможець Національного конкурсу – “Схрон” (Hideout), Оксана Войтенко, Україна. Спеціальний диплом журі – “Бульмастиф” (Bullmastiff) Анастасія Буковская, Україна. Спеціальний диплом журі – “Прощай, Світу” (Goodbye, Sveta) Настя Канарьова, Україна. Спеціальний диплом журі – “Врятуйте мене, лікарю!” (Save Me, Doctor!) Дмитро Грешко, Україна.

Дитяча програма “MOLODIST TEEN SCREEN”:

Переможець програми “Щ – це щастя” (H Is for Happiness) Джон Шіді, Австралія. Спеціальний диплом журі за кращу роль – “Оскар і Ліллі: Там, де нас ніхто не знає” (Oskar & Lilli. Where No One Know Us), Араш Т. ріагамі, Австрія.

Спеціальний диплом журі за сценарій – “Клуб потворних дітей” (The Club of Ugly Children) Іонафан Елберс, Нідерланди.

Сонячний зайчик – SUNNY BUNNY

Переможець – “Суховій” (Dry Wind) Даніел Ноласько, Бразилія. Спеціальний диплом журі – “Без образ” (No Hard Feelings) Фараз Шаріат, Німеччина. Спеціальний диплом журі – “Лінгва франка” (Lingua Franca) Ізабель Сандовал, США, Філіппіни.

Міжнародний конкурс:

Гран-прі – “Особливі прикмети” (Identifying Features) Фернанда Валадес, Мексика, Іспанія. “Твій хід” (Kuessipan) Міріам Верро, Канада. Приз глядацьких симпатій – “Двоє” (Two of Us), Філіппо Менегетті, Франція, Люксембург, Бельгія.

Повнометражний конкурс:

Кращий повнометражний дебют – “Мій ранковий сміх” (My Morning Laughter) Марко Джорджевич, Сербія.

Спеціальний диплом журі – “Цілком нормальна сім’я” (A Perfectly Normal Family) Малу Рейманом, Данія. Спеціальний диплом журі – “Біг дітей” (Kids Run) Барбара Отт, Німеччина.

Короткометражний конкурс:

Кращий короткометражний фільм – “Бульмастиф” (Bullmastiff), Анастасія Буковская, Україна. Спеціальний диплом журі – “Серед мигдальних дерев” (Among the Almond Trees) Марі Лефлок, Бельгія. Спеціальний диплом журі – “Святковий день” (Party Day) Софія Бост, Португалія.

Студентський конкурс:

Кращий студентський фільм – “На добраніч” (Good Night) Ентоні НТІ, Бельгія, Гана. Спеціальний диплом журі – “Еллі” (Elli) Вів’єн Хартманн, Німеччина. Спеціальний диплом журі – “Серденько” (The Little Soul) Барбара Рупік, Польща.