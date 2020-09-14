13 вересня оголосили переможців 13-го Львівського міжнародного фестивалю короткометражних фільмів Wiz-Art. Гран-прі фестивалю здобув фільм “Не спи, будь напоготові” режисера Пам Тьєн Ана.

Переможців визначало міжнародне журі у складі Богдана Мурешану, Юлії Сінькевич, Анни Корінек, Декеля Беренсона, Івана Козленка та Катерини Горностай, а також глядачі. За увагу журі та глядачів змагалися 30 фільмів – 12 у національній та 18 в міжнародній програмах.

Гран-прі: “Не спи, будь напоготові” Пам Тьєн Ан. Коментар журі: “За оригінальність у формуванні унікального сторітелінгу і за уміле й тонке багатство деталей”

Спеціальна відзнака у міжнародному конкурсі: “Південна лихоманка” Томаса Вудрофа. Коментар журі: “За неперевершену операторську роботу”

Найкращий сценарій у міжнародному конкурсі: “Кавуновий сік” Ірене Морай. Коментар журі: “За сміливе й елегантне розкриття складної теми”

Приз глядацьких симпатій Міжнародного конкурсу: “Традиція” Іосеб “Сосо” Бліадзе

Найкращий український фільм: “Врятуйте мене, лікарю” Дмитра Грешка. Коментар журі: “Цього року серед українських фільмів переміг той, що міг би мати однаковий з фестивалем лоґлайн — “Я з тобою”.

За повагу до реальності, упакованої автором в делікатну розповідь і за неймовірну довіру людини в кадрі до автора фільму, що тримає в руках камеру – головний приз фестивалю Wiz-Art в національному конкурсі ми вирішили віддати фільму “Врятуйте мене, лікарю!” Дмитра Грешка”.

Спеціальна відзнака 1 у національному конкурсі: “Килим” Наталії Кисельової. Коментар журі: “За створення ліричного образу українського підлітка, в життя якого любов і війна входять однаково стрімко та доленосно, породжуючи невідоме досі почуття турботи та самопожертви на шляху дорослішання й прийняття Іншого”

Спеціальна відзнака 2 у національному конкурсі: “У нашій синагозі” Івана Орленка. Коментар журі: “За зрілий і стриманий стилістичний підхід, який вміло передає кафкіанську суть незавершеного оповідання “Звір у синагозі”. Короткометражний фільм майстерно творить відчуття передвістя, властиве оповіданню 1923 року, і саме це дає фільму жити власним життям”

Приз глядацьких симпатій у національному конкурсі здобув фільм Івана Орленка “У нашій синагозі”. Він отримує номінацію на European Audience Award (його представлять на 10 європейських кінофестивалях), а також грант у 100 тисяч гривень від Львівської міської ради на зйомки наступного фільму у Львові.

Фестиваль Wiz-Art відбувся у комбінованому форматі з 7 до 13 вересня. Всі фільми були доступними для перегляду після реєстрації у віртуальному кінотеатрі фестивалю (https://wizartfest.bigshort.com.ua/).

13-й Львівський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів Wiz-Art відбувся за підтримки Українського культурного фонду, Державного агентства з питань кіно та Львівської міської ради.