Про це повідомляється на сайті фестивалю.
Переможців ювілейної “Молодості” оголосили під час урочистої церемонії нагородження у кінотеатрі просто неба біля Арки Дружби народів у Києві.
Були названі найкращі фільми конкурсних програм. Гості могли переглянули трейлери стрічок, а також послухати виступи запрошених музикантів — фольк-квартету DakhaBrakha та співачки й бандуристки KRUTЬ.
Ведучими церемонії нагородження були: Єгор Гордєєв – ведучий ранкової програми “Сніданок з 1+1” та Ірма Вітовська – акторка театру та кіно, продюсерка, громадська діячка, заслужена артистка України.
Так, гран-прі за “Найкращий фільм” у Міжнародному конкурсі із призом у $10 тисяч та статуетку “Скіфський олень” отримала повнометражна ігрова стрічка “Стаючи Моною” (“Becoming Mona”) режисерів Сабіне Люббе Баккер та Нільса ван Кувордена (Нідерланди).
“Життя — це те, що відбувається, коли ти перестаєш керуватись чужими бажаннями і починаєш прислухатись до своїх. “Стаючи Моною” – емоційний, трагікомічний шлях мужності, прощення та самовідкриття. Його проходить Мона, розповідаючи історію у трьох частинах та борючись за звільнення від обтяжливих обмежень свого життя, котре вона присвятила вдоволенню еґо інших людей”, – сказано в описі стрічки.
Найкращим повнометражним фільмом Міжнародного конкурсу було визнано сербську стрічку “Кельти” (“Celts”) режисера Міліци Томовіча.
Відзнаки від журі у цій номінації також отримали стрічки: “Журливі душі” режисерки Діани Монтенеґро (Колумбія) та “Луззу” Алекса Каміллері (Мальта).
У міжнародному конкурсі короткого метру (“Найкращий короткометражний фільм”) перемогла французька стрічка “Чорне сонце Палермо” (“Palermo Sole Nero”) режисерки Жозефін Жуане.
Спеціальними відзнаками журі в цій номінації були нагороджені фільми: “Кімната Батіка” Марії Халпахчі (Україна) та “Ходімо в ніч” Каміли Тарабури (Польща).
Приз за “Найкращий студентський фільм” був розділений між двома стрічками:
• “Я хочу повернутись, повернутись, повернутись” “I Want to Return Return Return” Ельзи Розенґрен (Німеччина);
• “Філіпіньяна” (“Filipiñana”), режисер Рафаель Мануель (Сполучене Королівство, Філіппіни).
Перший в історії кінофестивалю “Молодість” міжнародний Документальний конкурс виграла стрічка з Індії “Гарячі новини” Сушміта Ґоша та Рінту Томаса.
Головний приз у Національному конкурсі здобула стрічка “20-11-7.mp4” режисерки Аліни Панасенко. У ній розповідається про непрості стосунки батька з сином.
Спеціальні відзнаки від журі також отримали фільми: “Слава”, “Глибока вода” і “Паперушка” (усі три – Україна).
У номінації Sunny Bunny (“Сонячний зайчик”), у якій показують стрічки на ЛГБТ-тематику, переможцем став фільм “Макове поле” режисера Євґена Жебеляну (Румунія).
Найкращим фільмом у конкурсі “Teen Screen” (конкурсі дитячих фільмів) стала стрічка “Космічний хлопчик” (“Spaceboy”) режисера Олів’є Перу (Бельгія).
Приз міжнародного журі кінопреси ФІПРЕССІ отримала сербська стрічка “Кельти”.
Свого переможця обрало й міжнародне екуменічне журі, яке складається з представників різних релігійних конфесій за найбільш гуманістичну позицію:
• Повнометражний конкурс – “Після любові” (“After Love”) Аліма Хана (Сполучене Королівство).
• Короткометражний конкурс – “Ходімо в ніч” (“Into the Night”) Каміли Тарабури (Польща).
• Студентський конкурс – “Достроково” (“Parole”) Войтеха Новотного (Чехія).
Після церемонії нагородження був показаний фільм-закриття фестивалю – ігрова стрічка “Егрегор” режисера Станіслава Капралова, знята за спільного виробництва України, США та Польщі.
Як відомо, 50-й кінофестиваль “Молодість” проходив із 29 травня по 6 червня 2021 року в “гібридному форматі” (тобто онлайн і офлайн).
Загалом у 21-й програмі було продемонстровано 206 фільмів.
- Минулого року на кінофестивалі “Молодість” почесну нагороду “Золотий Скіфський олень” за внесок у світове кіномистецтво отримав французький актор театру і кіно, режисер, продюсер і письменник Робер Оссейн. Гран-прі отримали відразу два фільми – “Особливі прикмети” (Identifying Features) Фернанда Валадес і “Твій хід” (Kuessipan) Міріам Верро.