Про це повідомляється на сайті фестивалю.

Переможців ювілейної “Молодості” оголосили під час урочистої церемонії нагородження у кінотеатрі просто неба біля Арки Дружби народів у Києві.

Були названі найкращі фільми конкурсних програм. Гості могли переглянули трейлери стрічок, а також послухати виступи запрошених музикантів — фольк-квартету DakhaBrakha та співачки й бандуристки KRUTЬ.

Ведучими церемонії нагородження були: Єгор Гордєєв – ведучий ранкової програми “Сніданок з 1+1” та Ірма Вітовська – акторка театру та кіно, продюсерка, громадська діячка, заслужена артистка України.

Так, гран-прі за “Найкращий фільм” у Міжнародному конкурсі із призом у $10 тисяч та статуетку “Скіфський олень” отримала повнометражна ігрова стрічка “Стаючи Моною” (“Becoming Mona”) режисерів Сабіне Люббе Баккер та Нільса ван Кувордена (Нідерланди).

“Життя — це те, що відбувається, коли ти перестаєш керуватись чужими бажаннями і починаєш прислухатись до своїх. “Стаючи Моною” – емоційний, трагікомічний шлях мужності, прощення та самовідкриття. Його проходить Мона, розповідаючи історію у трьох частинах та борючись за звільнення від обтяжливих обмежень свого життя, котре вона присвятила вдоволенню еґо інших людей”, – сказано в описі стрічки.

Найкращим повнометражним фільмом Міжнародного конкурсу було визнано сербську стрічку “Кельти” (“Celts”) режисера Міліци Томовіча.

Відзнаки від журі у цій номінації також отримали стрічки: “Журливі душі” режисерки Діани Монтенеґро (Колумбія) та “Луззу” Алекса Каміллері (Мальта).

У міжнародному конкурсі короткого метру (“Найкращий короткометражний фільм”) перемогла французька стрічка “Чорне сонце Палермо” (“Palermo Sole Nero”) режисерки Жозефін Жуане.

Спеціальними відзнаками журі в цій номінації були нагороджені фільми: “Кімната Батіка” Марії Халпахчі (Україна) та “Ходімо в ніч” Каміли Тарабури (Польща).

Приз за “Найкращий студентський фільм” був розділений між двома стрічками:

• “Я хочу повернутись, повернутись, повернутись” “I Want to Return Return Return” Ельзи Розенґрен (Німеччина);

• “Філіпіньяна” (“Filipiñana”), режисер Рафаель Мануель (Сполучене Королівство, Філіппіни).

Перший в історії кінофестивалю “Молодість” міжнародний Документальний конкурс виграла стрічка з Індії “Гарячі новини” Сушміта Ґоша та Рінту Томаса.

Головний приз у Національному конкурсі здобула стрічка “20-11-7.mp4” режисерки Аліни Панасенко. У ній розповідається про непрості стосунки батька з сином.

Спеціальні відзнаки від журі також отримали фільми: “Слава”, “Глибока вода” і “Паперушка” (усі три – Україна).

У номінації Sunny Bunny (“Сонячний зайчик”), у якій показують стрічки на ЛГБТ-тематику, переможцем став фільм “Макове поле” режисера Євґена Жебеляну (Румунія).

Найкращим фільмом у конкурсі “Teen Screen” (конкурсі дитячих фільмів) стала стрічка “Космічний хлопчик” (“Spaceboy”) режисера Олів’є Перу (Бельгія).

Приз міжнародного журі кінопреси ФІПРЕССІ отримала сербська стрічка “Кельти”.

Свого переможця обрало й міжнародне екуменічне журі, яке складається з представників різних релігійних конфесій за найбільш гуманістичну позицію:

• Повнометражний конкурс – “Після любові” (“After Love”) Аліма Хана (Сполучене Королівство).

• Короткометражний конкурс – “Ходімо в ніч” (“Into the Night”) Каміли Тарабури (Польща).

• Студентський конкурс – “Достроково” (“Parole”) Войтеха Новотного (Чехія).

Після церемонії нагородження був показаний фільм-закриття фестивалю – ігрова стрічка “Егрегор” режисера Станіслава Капралова, знята за спільного виробництва України, США та Польщі.

Як відомо, 50-й кінофестиваль “Молодість” проходив із 29 травня по 6 червня 2021 року в “гібридному форматі” (тобто онлайн і офлайн).

Загалом у 21-й програмі було продемонстровано 206 фільмів.