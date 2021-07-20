Про це йдеться в матеріалі #Букв “Президентський прораб Кирило Тимошенко ­від Фірташа і до Зеленського”.

Альоні Тимошенко належать ТОВ “Гудмедіа”, ТОВ “Українська кіношкола “ та ТОВ “Дрім Фільм” . Загалом, підприємницька діяльність у 2020 році принесла їй понад 6 мільйонів гривень доходу. Крім того, вона отримувала заробітну плату від ТОВ “Українська кіношкола” , у якому працює директоркою та є його співзасновницею, і ТОВ “Інформаційне агентство Медіа ресурси менеджмент” ( партнер Українського культурного фонду – бюджетної установи , підзвітної Міністерству культури та інформаційної політики), а також ГО “Спілка підприємців теле та кіноіндустрії”, одним із засновників якої є Андрій Єрмак.

“Спілка підприємців теле та кіноіндустрії” у грудні 2020 отримала від Держкіно 5 мільйонів гривень на “забезпечення членам експертних комісій оцінювання кінопроектів” , бувши єдиним учасником процедури. Ще майже 400 тисяч гривень було отримано від того ж Держагентства з питань кіно на “популяризацію національних фільмів” . Популяризація, у цьому випадку, полягала в “організації та проведенні дослідження для створення Бази кінематографістів України” і в тендері так само не було жодного іншого учасника.

З ТОВ “ІА Медіа ресурси менеджмент” ситуація цікавіша. Ним, через ТОВ “Фільм Ю Ей Менеджментс та Інвестментс” (та кіпрську Крунмер Холдінгс Лімітед) володіють Сергій Коннов та Сергій Созановський (вони ж є співзасновниками ТОВ “Українська кіношкола” разом з Альоною Тимешенко). Про те, що “Українська кіношкола” існує на базі структури “Фільм Ю Ей”, зазначено і на сайті кіношколи, і на сайті групи “Фільм Ю Ей”, і на їх сторінці у Вікіпедії.

Компанії з групи “Фільм Ю Ей” часто отримують кошти на виробництво своєї продукції з державного бюджету. Наприклад, ТОВ “Фільм Ю Ей Продакшн” у вересні 2020 отримало 32 мільйони 400 тисяч гривень на знімання фільму “І будуть люди”. А за рік до того, у листопаді 2019 – ще майже 23 мільйони на знімання національного ігрового фільму “Лемберг”.

Інша компанія з цієї групи, ТОВ “Фільм Ю Ей Дистрибушн”, за переговорною процедурою у лютому 2021 отримала майже півмільйона гривень за власну кінопродукцію для сумнозвісного телеканалу “Дом”, від ДП “Мультимедійна платформа іномовлення України”. Ще 386 тисяч гривень у 2020 році від Національної суспільної телерадіокомпанії України ТОВ “Фільм Ю Ей Дистрибушн” отримало за надання прав на показ таких телепередач як “Родичі в турне”, “Навчи дружину рулити” (трохи сексистська назва, чи не так?), “На дачі у зірки” тощо.

ТОВ “Фільм Ю Ей Телевіжн” у листопаді 2019 отримало від Держкіно майже півтора мільйони гривень на створення національного неігрового фільму “Весільний спадок”. ТОВ “Постмодерн” отримало понад 2 мільйони гривень за послуги усного перекладу та озвучування (при цьому інша пропозиція, ціною 1.6 мільйона гривень, була відхилена замовником Національною суспільною телерадіокомпанією України). ТОВ “Анімаград” за 2020 рік отримало понад 60 мільйонів гривень на державних закупівлях. Наприклад, 25 мільйонів від Держкіно –на зйомки мультфільму “Мавка”. Ще 25 мільйонів від Мінкульту – на зйомки фільму про Роксолану. Ще майже 11 мільйонів пішли на зйомки “Клубу всезнайків”. ТОВ “Студія “Кінороб” у 2020 отримало понад 15 мільйонів на фільм “Пульс”, а у 2021 ще 350 тисяч гривень на його популяризацію .