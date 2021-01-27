Про це пише The Hollywood Reporter.

Режисером нового проєкту стане автор оригінальних блокбастерів Роберт Родрігез. Він також напише сценарій до нових епізодів.

Виконавчими продюсерами стануть Гері Барбер і Пітер Ойятагерре. А Spyglass, яка володіє і контролює франшизу, буде виступати в ролі ведучої студії і контролювати розробку і виробництво.

При цьому, сюжет, акторський склад і дата прем’єри картини поки не розголошуються.

“Діти шпигунів” – це серія пригодницько-комедійних фільмів. Перша стрічка вийшла в 2001 році, головні ролі в ній виконали Деріл Сабара, Алекса Вега, Антоніо Бандерас і Карла Гуджино. Після вийшло ще два фільми в 2002 і 2003 році. У 2011 році вийшов четвертий фільм. Всі фільми франшизи зібрали в світовому прокаті понад 550 мільйонів доларів.