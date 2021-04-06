У ніч на 5 квітня відбулася 27-ма церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів США – SAG Awards. Одна з найяскравіших частин заходу – "червона доріжка" у зв’язку із пандемією відбувалася у віртуальному форматі.

Однак, як зазначає видання Vogue, це не завадило зіркам продемонструвати розкішні вбрання та незабутні образи.

Премія Гільдії кіноакторів присуджується з 1995 року за кінофільми і телевізійні серіали. Вона є однією з найпрестижніших у світі кіноіндустрії.

Зазвичай премію вручають у січні, але цього року дату спочатку змінили через пандемію коронавірусу, а потім через те, що вона збіглася з датою вручення музичної премії “Греммі”.

Через пандемію захід проходив в онлайн-форматі, а оголошення лауреатів записали заздалегідь.

Однак зірки все ж продемонстрували свої ефектні наряди у рамках віртуальної “червоної доріжки”. Знаменитості вбиралися в урочисті сукні та брючні костюми і фотографувалися вдома, публікуючи фото у Мережі.

Так, акторка Ніколь Кідман обрала сукню з квітковою вишивкою Armani Privé, Ель Феннінг приміряла ефектний костюм з паєтками від Gucci, Хелен Міррен позувала в червоній сукні Badgley Mischka, а Лілі Коллінз обрала міні-сукню Georges Hobeika із короткими рукавами.

#Букви зібрали найнезабутніші образи зірок із віртуальної “червоної доріжки”.

Віола Девіс в Louis Vuitton. Фото: Jahmad/ vogue.com

Джаред Лето в Gucci. Фото: Gucci/vogue.com

Керрі Вашингтон у Etro. Фото: vogue.com

Кері Малліган у сукні від Prada. Фото: Greg Williams

Синтія Еріво в Alexander McQueen. Фото: Shutterstock

Гленн Клоуз у сукні від Oscar de La Renta. Фото: vogue.com

Ніколь Кідман в Armani Privé. Фото: vogue.com

Реге Пейдж в Louis Vuitton. Фото: Matthew Brookes

Джерні Смоллетт у сукні від Zuhair Murad. Фото: Maria Jose Govea

Нікола Кохлан у вбранні від Christian Siriano. Фото: Iona Wolff

Марія Бакалова у сукні від Dior. Фото: Joseph Sinclair

Емма Коррін у Prada. Фото: Christina Ebenezer

Хелен Міррен у Badgley Mischka. Фото: Shutterstock

Чаріті Уэйкфілд у сукні від Erdem. Фото: Shutterstock

Лілі Коллінз. Фото: lilyjcollins/ instagram

Ель Феннінг у Gucci. Фото: Gareth Gatrell

Аня Тейлор-Джой у Tiffany & Co. Jewelry. Фото: Nolan Zangas

Джош О’Коннор в Loewe. Фото: Loewe/vogue.com

Джилліан Андерсон у сукні від Dolce & Gabbana. Фото: Greg Williams

Ванесса Кірбі в Givenchy. Фото: Givenchy/ vogue.com

Джонатан Бейлі в Brunello Cucinelli. Фото: vogue.com

Кейлі Куоко в Prabal Gurung. Фото: kaleycuoco/ instagram

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