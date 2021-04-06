Однак, як зазначає видання Vogue, це не завадило зіркам продемонструвати розкішні вбрання та незабутні образи.
Премія Гільдії кіноакторів присуджується з 1995 року за кінофільми і телевізійні серіали. Вона є однією з найпрестижніших у світі кіноіндустрії.
Зазвичай премію вручають у січні, але цього року дату спочатку змінили через пандемію коронавірусу, а потім через те, що вона збіглася з датою вручення музичної премії “Греммі”.
Через пандемію захід проходив в онлайн-форматі, а оголошення лауреатів записали заздалегідь.
Однак зірки все ж продемонстрували свої ефектні наряди у рамках віртуальної “червоної доріжки”. Знаменитості вбиралися в урочисті сукні та брючні костюми і фотографувалися вдома, публікуючи фото у Мережі.
Так, акторка Ніколь Кідман обрала сукню з квітковою вишивкою Armani Privé, Ель Феннінг приміряла ефектний костюм з паєтками від Gucci, Хелен Міррен позувала в червоній сукні Badgley Mischka, а Лілі Коллінз обрала міні-сукню Georges Hobeika із короткими рукавами.
#Букви зібрали найнезабутніші образи зірок із віртуальної “червоної доріжки”.
Віола Девіс в Louis Vuitton. Фото: Jahmad/ vogue.com
Джаред Лето в Gucci. Фото: Gucci/vogue.com
Керрі Вашингтон у Etro. Фото: vogue.com
Кері Малліган у сукні від Prada. Фото: Greg Williams
Синтія Еріво в Alexander McQueen. Фото: Shutterstock
Гленн Клоуз у сукні від Oscar de La Renta. Фото: vogue.com
Ніколь Кідман в Armani Privé. Фото: vogue.com
Реге Пейдж в Louis Vuitton. Фото: Matthew Brookes
Джерні Смоллетт у сукні від Zuhair Murad. Фото: Maria Jose Govea
Нікола Кохлан у вбранні від Christian Siriano. Фото: Iona Wolff
Марія Бакалова у сукні від Dior. Фото: Joseph Sinclair
Емма Коррін у Prada. Фото: Christina Ebenezer
Хелен Міррен у Badgley Mischka. Фото: Shutterstock
Чаріті Уэйкфілд у сукні від Erdem. Фото: Shutterstock
Лілі Коллінз. Фото: lilyjcollins/ instagram
Ель Феннінг у Gucci. Фото: Gareth Gatrell
Аня Тейлор-Джой у Tiffany & Co. Jewelry. Фото: Nolan Zangas
Джош О’Коннор в Loewe. Фото: Loewe/vogue.com
Джилліан Андерсон у сукні від Dolce & Gabbana. Фото: Greg Williams
Ванесса Кірбі в Givenchy. Фото: Givenchy/ vogue.com
Джонатан Бейлі в Brunello Cucinelli. Фото: vogue.com
Кейлі Куоко в Prabal Gurung. Фото: kaleycuoco/ instagram
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- Цього року лідерами за кількістю номінацій на SAG Awards стали серіали “Корона” і “Шіттс Крик”, а Чедвік Боузман, який пішов із життя торік, увійшов в історію SAG Awards як перший актор, який отримав чотири номінації за один рік. Він був відзначений посмертною нагородою в номінації “Краща чоловіча роль” за роль у фільмі “Ма Рейні: Мати блюзу”.