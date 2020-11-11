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Вчора, 10 листопада, президент Володимир Зеленський підписав указ №491/2020 “Про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва”.

В указі зазначені прізвища митців, що отримали ордени та звання. Зокрема, звання “Заслужений діяч мистецтв України” отримала кінорежисерка Ірина Цілик.

Сама Цілик зазначила, що дізналася про нагородження випадково зі ЗМІ. Ця новина її, за словами її здивувала.

“Я поняття не мала про те, що хтось взагалі подавав мою кандидатуру на отримання цього звання (як мені вже пояснили, йдеться про певну процедуру). Відтак я чекала, що зі мною хтось зв‘яжеться з цього приводу, але ні”, — написала вона.

Цілик розповіла, що чимало її знайомих та друзів радили їх не відмовлятися від звання, але вона вирішила не приймати її.

“Наразі було б недоречно мати таке звання, дивлячись на це з різних точок зору. По-перше, я лише починаю свій шлях у кінорежисурі. Крім того, вважаю недоречним приймати з легкою душею такі відзнаки в часи непевності, коли багатьох моїх колег із кіноспільноти було скривджено несправедливими діями нинішньої влади”, — додала вона.