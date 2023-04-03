Американський актор, кінорежисер та продюсер Клінт Іствуд офіційно йде на пенсію. Він зніме останній фільм у своїй кар'єрі в Warner Bros.

Про це повідомило Hypebeast.

Остання кінострічка Іствуда матиме назву “Присяжний №2”. Трилер розповідатиме про присяжного, який бере участь у справі про вбивство. За сюжетом він почне розуміти, що став причиною смерті жертви. Перед ним постане моральний вибір: маніпулювати іншими або розкрити правду.

Проєкт розцінюють як останній фільм Клінта Іствуда. Чотириразовий лауреат “Оскара” хоче повністю піти у відставку після зйомок цього фільму.

Поки немає дати прем’єри майбутнього трилера. Утім він стане 40-м повнометражним фільмом 92-річного режисера. Всього за свою кар’єру він зняв майже 50 фільмів.

Зазначимо, що Клінт Іствуд прославився стрічками “Непрощений” та “Крихітка на мільйон доларів”. Кінокритики заявляли, що фільми вирізняються серед інших професіоналів “методом одного дубля” та вмінням знімати фільми з обмеженим бюджетом. Також режисер отримав “Оскар” за фільми “Таємнича річка”, “Листи з Іодзіми” та драму “Підміна” 2008 року з Анджеліною Джолі в головній ролі.