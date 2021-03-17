Режисерка та сценаристка Альона Капоріна прочитає сценарій короткого метру “На другий день після смерті”, а режисер та сценарист Дмитро Мар’янич — сценарій фільму “Хіба то море чутно в мушлі?”, написаний у співавторстві з Аліною Панасенко.

Модерує — Павло Остріков, сценарист та режисер.

Подія відбудеться в ZOOM-і. Участь — безкоштовна за умови попередньої реєстрації.

Трансляцію онлайн-події українською шукайте на нашій facebook-сторінці. Синхронний переклад англійською — у ютуб-каналі. Захід є частиною циклу зустрічей “Кіносереда”.

Про авторів/-ок:

Альона Капоріна:

почала займатися режисурою у 29 років;

закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого (дипломний фільм “Лист”, 2016);

наразі працює в авторський групі КіноКварталу (95 Квартал), співвласниця продакшну Kaporin&Kaporina production.

Дмитро Мар’янич:

випускник Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка за спеціальністю “режисер кіно і телебачення”, 2019;

автор короткометражних етюдів “Інтроверсія”, “Три”, “Погляд за небокрай”;

режисер монтажу короткометражних фільмів “Загадай слово” та “20-11-7.mp4”.

“Кіносереда” – освітній проєкт, заснований у 2016 році громадською організацією “Сучасне українське кіно “СУК”. Проєкт спрямований на знайомство глядачів й глядачок з усіх куточків України та із-за кордону з сучасним українським кіно та його творцями через майстер-класи, кінопокази, публічні розмови. “Кіносереда” сприяє розвитку й підтримує українських молодих митців, що занурюються у кіноіндустрію.

Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.