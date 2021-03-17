Режисерка та сценаристка Альона Капоріна прочитає сценарій короткого метру “На другий день після смерті”, а режисер та сценарист Дмитро Мар’янич — сценарій фільму “Хіба то море чутно в мушлі?”, написаний у співавторстві з Аліною Панасенко.
Модерує — Павло Остріков, сценарист та режисер.
Подія відбудеться в ZOOM-і. Участь — безкоштовна за умови попередньої реєстрації.
Трансляцію онлайн-події українською шукайте на нашій facebook-сторінці. Синхронний переклад англійською — у ютуб-каналі. Захід є частиною циклу зустрічей “Кіносереда”.
Про авторів/-ок:
Альона Капоріна:
- почала займатися режисурою у 29 років;
- закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого (дипломний фільм “Лист”, 2016);
- наразі працює в авторський групі КіноКварталу (95 Квартал), співвласниця продакшну Kaporin&Kaporina production.
Дмитро Мар’янич:
- випускник Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка за спеціальністю “режисер кіно і телебачення”, 2019;
- автор короткометражних етюдів “Інтроверсія”, “Три”, “Погляд за небокрай”;
- режисер монтажу короткометражних фільмів “Загадай слово” та “20-11-7.mp4”.
“Кіносереда” – освітній проєкт, заснований у 2016 році громадською організацією “Сучасне українське кіно “СУК”. Проєкт спрямований на знайомство глядачів й глядачок з усіх куточків України та із-за кордону з сучасним українським кіно та його творцями через майстер-класи, кінопокази, публічні розмови. “Кіносереда” сприяє розвитку й підтримує українських молодих митців, що занурюються у кіноіндустрію.
Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.