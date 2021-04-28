У середу, 28 квітня, о 19:00 запрошуємо вас на онлайн-читку та обговорення сценаріїв майбутніх коротких метрів "любоу/miłość" Кирила Земляного та "Душа айсбергу" Катерини Коцюби.

Кирило Земляний — студент 4-го курсу КНУ ім. Т. Шевченка у майстерні Сергія Васильовича Бадіона за спеціальністю звукорежисура. Автор короткометражного фільму “MUTE”, прем’єра якого відбулася у 2019 році на Кіноогляді СУК у Будинку кіно. Стрічка була показана на фестивалях LISFF Wiz-Art, Ukrainian Film Festival Berlin, Bardak, КІНООКО та ін.

“Любоу/miłość” оповідає історію з життя чоловіка, який, втомившись від гнітючого життя, продає свою ятку і відправляється до Польщі на заробітки. Дорогою він на кілька днів спиняється у рідному селі біля моря. Там зустрічає подругу дитинства.

Сценарій Кирила до фільму “любоу/miłość” отримав головний приз сценарної майстерні Keep it Short фестивалю Wiz-Art.

Катерина Коцюба — режисерка та сценаристка; навчалася у режисерській майстерні Романа Натановича Ширмана Київського національного університету культури і мистецтв. Учасниця міжнародних фестивалів. Має досвід зйомок реклами та кліпів. Фільмографія Катерини: “Відкрийте” (13 хв.), “Висота” (20 хв.), “Під стіною” (17 хв.).

Сценарій “Душа айсбергу” — це історія хлопця, який, аби не дарма прожити останні дні свого життя, погоджується на науковий експеримент: поринути у свою підсвідомість. Під час подорожі в невідомий вимір власної психіки, виявляється, що всередині він — дівчина. Нині Руслан вимушений віч-на-віч зустрітись зі своїм забутим минулим, комплексами, проблемами та страхами.

Подія відбудеться онлайн і є частиною циклу зустрічей “Кіносереда”. Учасники та учасниці вебінару зможуть поставити свої запитання спікер(к)ам особисто.

Для участі зареєструйтеся: http://bit.ly/chytka-2- kinosereda

Модератор: режисер та сценарист Павло Остріков

Трансляцію події українською шукайте на нашій facebook-сторінці. Синхронний переклад англійською — у ютуб-каналі.

“Кіносереда” – це освітній проєкт, заснований у 2016 році громадською організацією “Сучасне українське кіно “СУК”. Проєкт спрямований на знайомство глядачів й глядачок з усіх куточків України та із-за кордону з сучасним українським кіно та його творцями через майстер-класи, кінопокази, публічні розмови. “Кіносереда” сприяє розвитку й підтримує українських молодих митців, що занурюються у кіноіндустрію.

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