Модерує подію: Ніна Тараруєва
Ярема та Роман — українські режисери та митці, родом із Коломиї. Живуть і працюють у Києві. Хлопці навчалися в КНУ театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Наразі створюють на перетині різних жанрів візуального мистецтва як режисери, художники та оператори-постановники.
Подія відбудеться онлайн у форматі вебінару, де ви матимете змогу поставити свої запитання особисто. Аби взяти участь, будь ласка, зареєструйтеся.
Більше про спікерів:
У 2020 році дует Малащука та Хімея дебютував з повнометражним неігровим фільмом “Зарваниця” / New Jerusalem на Міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA. На фестивалі Kharkiv MeetDocs стрічка отримала Спеціальну відзнаку журі з приміткою: “за фіксацію нового міфу і за пошук невловимого сенсу в колективній ході за дивом”.
Митці співпрацювали з нідерландською групою художників “Metahaven” та режисером Філіпом Сотниченком (реж. “Цвях”, “Технічна перерва”). Серед їхніх нагород:
- Гран-прі премії МУХі (Молоді Українські Художники), 2019
- Друга спеціальна премія PinchukArtPrize за фільм “На кого ти нас покидаєш, батьку наш?”, 2018
- Головна премія PinchukArtPrize за відеоінсталяцію “Пряма трансляція”.
Захід належить до циклу зустрічей “Кіносереда”. Онлайн-трансляцію українською шукайте на нашій facebook-сторінці. Синхронний переклад англійською — у ютуб-каналі.
“Кіносереда” – це освітній проєкт, заснований у 2016 році громадською організацією “Сучасне українське кіно “СУК”. Проєкт спрямований на знайомство глядачів й глядачок з усіх куточків України та із-за кордону з сучасним українським кіно та його творцями через майстер-класи, кінопокази, публічні розмови. “Кіносереда” сприяє розвитку й підтримує українських молодих митців, що занурюються у кіноіндустрію.
Проєкт реалізовується за підтримки Українського культурного фонду.