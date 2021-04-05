7 квітня о 19:00 запрошуємо вас на онлайн Public Talk з режисерами та художниками Романом Хімеєм і Яремою Малащуком. Ми поговоримо про їхні творчі шляхи, особливості роботи у тандемі та спільні проєкти.

Модерує подію: Ніна Тараруєва

Ярема та Роман — українські режисери та митці, родом із Коломиї. Живуть і працюють у Києві. Хлопці навчалися в КНУ театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Наразі створюють на перетині різних жанрів візуального мистецтва як режисери, художники та оператори-постановники.

Подія відбудеться онлайн у форматі вебінару, де ви матимете змогу поставити свої запитання особисто. Аби взяти участь, будь ласка, зареєструйтеся.

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Більше про спікерів:

У 2020 році дует Малащука та Хімея дебютував з повнометражним неігровим фільмом “Зарваниця” / New Jerusalem на Міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA. На фестивалі Kharkiv MeetDocs стрічка отримала Спеціальну відзнаку журі з приміткою: “за фіксацію нового міфу і за пошук невловимого сенсу в колективній ході за дивом”.

Митці співпрацювали з нідерландською групою художників “Metahaven” та режисером Філіпом Сотниченком (реж. “Цвях”, “Технічна перерва”). Серед їхніх нагород:

Гран-прі премії МУХі (Молоді Українські Художники), 2019

Друга спеціальна премія PinchukArtPrize за фільм “На кого ти нас покидаєш, батьку наш?”, 2018

Головна премія PinchukArtPrize за відеоінсталяцію “Пряма трансляція”.



Захід належить до циклу зустрічей “Кіносереда”. Онлайн-трансляцію українською шукайте на нашій facebook-сторінці. Синхронний переклад англійською — у ютуб-каналі.

“Кіносереда” – це освітній проєкт, заснований у 2016 році громадською організацією “Сучасне українське кіно “СУК”. Проєкт спрямований на знайомство глядачів й глядачок з усіх куточків України та із-за кордону з сучасним українським кіно та його творцями через майстер-класи, кінопокази, публічні розмови. “Кіносереда” сприяє розвитку й підтримує українських молодих митців, що занурюються у кіноіндустрію.

Проєкт реалізовується за підтримки Українського культурного фонду.