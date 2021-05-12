У середу, 12 травня, о 19:00 запрошуємо вас на третю онлайн-читку та обговорення сценаріїв майбутніх коротких метрів "По кочках, по кочках, по маленьких квіточках, в ямку – бух..." Аліни Панасенко та "Територія" Мішеля Ладеса.

Аліна Панасенко навчається на сценарному факультеті у Київському національному університеті театру, кіно та телебачення ім. І. К.Карпенка-Карого. Зняла дві короткометражні режисерські роботи. Бере участь у проектах, як сценаристка, друга режисерка. Навчалася у школі концептуальної та арт фотографії MYPH.

Фільмографія Аліни: “Загадай слово”, 2019, сценаристка, режисерка, “20-11-7.mp4”, 2021, сценаристка, режисерка (фільм бере участь у нацконкурсі Міжнародного кінофестивалю Молодість), “Хіба то море чутно в мушлі?”, співсценаристка (реж. Дмитро Мар’янич) “La palisiada”, співсценаристка (реж. Філіп Сотниченко)

“По кочках, по кочках, по маленьких квіточках, в ямку – бух…” оповідає історію Маши, яка не знає свого батька. Згодом, коли їй виповнюється 10 років, її мати знаходить собі чоловіка. Побачивши, як виглядає весілля, дівчинка запалюється бажанням теж вийти заміж. Не знайшовши собі “судженого” серед однолітків, її вибір падає на відчима. Залишається тільки зіграти весілля, та чи зможе дитина грати в дорослу гру до кінця?

Мішель Ладес у 2019 році здобув ступінь магістра у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого ( професійна кваліфікація Режисер неігрового кіно, майстерня Шкуріна В.Г.). Після закінчення університету працював режисером, режисером монтажу та продюсером постпродакшну.

Фільмографія Мішеля: док. фільм “3х4” (фільм-переможець стипендії FILM.UA), режисер, 2014, док. фільм “Барамошкін” (фільм-переможець стипендії FILM.UA, учасник ОМКФ, KISFF, ГОГОЛЬFEST), співрежисер, 2015, док. фільм “Наждак” (учасник КМКФ “Молодість”, переможець конкурсу “Громадський проектор”), режисер, 2015, док. фільм “Легенда про синього кита”, режисер, 2016, док. фільм “Токс або як знімати фільм про друга та не стати мудаком” (дипломна), режисер, 2018, режисер монтажу рекламних роликів 2016-2020.

Сценарій короткого метру “Територія” (жанр – мок’юментері) – це історія про студентів-документалістів, які знімають фільм про сміттєвого магната – Григоровича. Він усіляко допомагає документалістам у створенні фільму, вочевидь пишаючись своєю владою. На ювілеї сміттєпереробного заводу Григорович дізнається про деякі підстави зі сторони де-юре директора заводу. Магнат намагається захистити те, що вважає своєю територією.

Подія відбудеться онлайн і є частиною циклу зустрічей “Кіносереда”. Учасники та учасниці вебінару зможуть поставити свої запитання спікер(к)ам особисто.

Для участі зареєструйтеся: https://forms.gle/ScyCx5dynmfvCuUN7

Модератор: режисер та сценарист Павло Остріков

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Синхронний переклад англійською — у ютуб-каналі.

“Кіносереда” – це освітній проєкт, заснований у 2016 році громадською організацією “Сучасне українське кіно “СУК”. Проєкт спрямований на знайомство глядачів й глядачок з усіх куточків України та із-за кордону з сучасним українським кіно та його творцями через майстер-класи, кінопокази, публічні розмови. “Кіносереда” сприяє розвитку й підтримує українських молодих митців, що занурюються у кіноіндустрію.