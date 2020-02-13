Про це повідомила пресслужба КМДА.

“Кінотеатр “Київ” – це важлива і знакова будівля для Києва, із власним духом та історією. І, очевидно, що такі культові місця мають бути доглянутими, у належному стані, мають бути корисними для містян і прибутковими для громади. Колишній орендар не вклав в утримування будівлі ні копійки, при цьому нещадно експлуатуючи і сплачуючи місту всього 47 тисяч гривень. Тож, очевидно, що тепер кінотеатр потребує капітального ремонту, над чим ми наразі і працюємо”, – сказав Слончак.

Він зазначив, що кінотеатр як пам’ятка архітектури місцевого значення потребує особливо ретельного підходу та контролю в питаннях ремонту та погодження, що дещо уповільнює процес відновлення роботи кінотеатру. Однак, це один із надважливих етапів, що місто ретельно тримає на контролі.

В КМДА додали, що 15 квітня 2019 року переможцем відкритого конкурс на оренду приміщення кінотеатру “Київ”, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, на відкритому аукціоні стало ТОВ “Сінема-Центр” із пропозицією у 2 млн 119 тисяч грн на місяць без ПДВ. Таким чином, надходження до бюджету столиці від оренди приміщення збільшаться у 45 разів.

Нагадаємо, 7 листопада на площі перед Київською міською державною адміністрацією (КМДА) зібралися люди на акцію з вимогою відновити роботу кінотеатру “Київ” і розірвати договір оренди з новим орендарем ТОВ “Сінема-Центр”.