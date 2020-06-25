Про це повідомило агентство “Інтерфакс–Україна“.
Уточнюється, що кінотеатри можуть знову запрацювати вже 2 липня. Таке рішення було прийнято на засіданні уряду.
“Проєкт акта пропонує внести зміни до постанови Кабміну №392 від 20 травня 2020 року. Ми вводимо заборону на роботу кінотеатрів до 1 липня 2020 року, тобто, можливість їх роботи з 2 липня, але з чіткими умовами, наповненістю не більше 50%“, – розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
- З 1 червня стартував черговий етап ослаблення карантину в Україні. Так, почали працювати басейни; фітнес-центри; спортивні зали. Також було запущено міжобласне сполучення в тих областях, де це дозволяє епідемічна ситуація.
- З 5 червня в Україні було запущено внутрішнє авіасполучення. Крім того, ресторанам і кафе дозволили приймати відвідувачів усередині закладів.
- З 10 червня в Україні стартував новий етап пом’якшення карантинних обмежень, у рамках якого передбачається відкриття баз відпочинку і відновлення культурних заходів.