Про це повідомило агентство “Інтерфакс–Україна“.

Уточнюється, що кінотеатри можуть знову запрацювати вже 2 липня. Таке рішення було прийнято на засіданні уряду.

“Проєкт акта пропонує внести зміни до постанови Кабміну №392 від 20 травня 2020 року. Ми вводимо заборону на роботу кінотеатрів до 1 липня 2020 року, тобто, можливість їх роботи з 2 липня, але з чіткими умовами, наповненістю не більше 50%“, – розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.