"Кіновернісаж online" пройде з 20 квітня по 2 травня за підтримки Української кіноакадемії та транслюватиметься наживо в етері hromadske.

В умовах карантину, що спрямований на запобігання розповсюдження коронавірусу, колективні перегляди фільмів у кінотеатрі стали повністю неможливими. Церемонія нагородження переможців Четвертої національної кінопремії призначена на 3 травня і також пройде онлайн.

Карантинні заходи зробили неможливими не лише перегляди фільмів у кіно, але й істотно обмежили роботу з популяризації українського кіно, зокрема, здобутків 2019 року, які відзначає кінопремія “Золота Дзиґа”.

Що таке “Кіновернісаж online”?

спільний перегляд фільмів онлайн, чиї творці номіновані на IV національну кінопремію “Золота Дзиґа”;

зустрічі з номінантами та обговорення фільмів в прямому етері;

можливість поставити питання про їхню творчість українським акторам/режисерам/операторам тощо прямо у чаті.

Що ми пропонуємо:

легально подивитись ті з фільмів-номінантів, які є на платформах Takflix, Megogo та OLL.tv та долучитись до обговорення з їхніми творцями.

Більшість кінокартин-учасників проєкту вироблена за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Модераторами виступлять професійні кінокритики, кіножурналісти, телеведучі та програмні координатори найбільших українських кінофестивалів.

Щодня із 20 квітня по 2 травня о 20:00 вмикайте hromadske та долучайтесь до обговорення.

Розклад:

“Вулкан” (реж. Роман Бондарчук) 20 квітня

“Людина з табуретом” (реж. Ярослав Попов) 21 квітня

“Портрет на тлі гір” (реж. Максим Руденко) 22 квітня

“Панорама” (реж. Юрій Шилов) 23 квітня

“Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго” (реж. Надія Парфан) 24 квітня

“Додому” (реж. Наріман Алієв) 25 квітня

“Гуцулка Ксеня” (реж. Олена Дем’яненко) 26 квітня

“Мої думки тихі” (реж. Антоніо Лукіч) 27 квітня

“Чорний ворон” (реж. Тарас Ткаченко) 28 квітня

“Історія Зимового саду” (реж. Семен Мозговий) 29 квітня

“Крути 1918” (реж. Олексій Шапарєв) 30 квітня

“Захар Беркут” (реж. Ахтем Сеітаблаєв, Джон Вінн) 1 травня

Учасники творчих зустрічей наразі визначаються та будуть оголошені напередодні прямих включень.

Гучним фіналом “Кіновернісажу” стане онлайн-вечірка “Кінодрайв” 2 травня.

Організатор Up Ua Studio (www.upua.com.ua)

Партнер трансляції hromadske (hromadske.ua)

За підтримки Української кіноакадемії (uafilmacademy.org)

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