В умовах карантину, що спрямований на запобігання розповсюдження коронавірусу, колективні перегляди фільмів у кінотеатрі стали повністю неможливими. Церемонія нагородження переможців Четвертої національної кінопремії призначена на 3 травня і також пройде онлайн.
Карантинні заходи зробили неможливими не лише перегляди фільмів у кіно, але й істотно обмежили роботу з популяризації українського кіно, зокрема, здобутків 2019 року, які відзначає кінопремія “Золота Дзиґа”.
Що таке “Кіновернісаж online”?
- спільний перегляд фільмів онлайн, чиї творці номіновані на IV національну кінопремію “Золота Дзиґа”;
- зустрічі з номінантами та обговорення фільмів в прямому етері;
- можливість поставити питання про їхню творчість українським акторам/режисерам/операторам тощо прямо у чаті.
Що ми пропонуємо:
- легально подивитись ті з фільмів-номінантів, які є на платформах Takflix, Megogo та OLL.tv та долучитись до обговорення з їхніми творцями.
- Більшість кінокартин-учасників проєкту вироблена за підтримки Державного агентства України з питань кіно.
- Модераторами виступлять професійні кінокритики, кіножурналісти, телеведучі та програмні координатори найбільших українських кінофестивалів.
- Щодня із 20 квітня по 2 травня о 20:00 вмикайте hromadske та долучайтесь до обговорення.
Розклад:
- “Вулкан” (реж. Роман Бондарчук) 20 квітня
- “Людина з табуретом” (реж. Ярослав Попов) 21 квітня
- “Портрет на тлі гір” (реж. Максим Руденко) 22 квітня
- “Панорама” (реж. Юрій Шилов) 23 квітня
- “Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго” (реж. Надія Парфан) 24 квітня
- “Додому” (реж. Наріман Алієв) 25 квітня
- “Гуцулка Ксеня” (реж. Олена Дем’яненко) 26 квітня
- “Мої думки тихі” (реж. Антоніо Лукіч) 27 квітня
- “Чорний ворон” (реж. Тарас Ткаченко) 28 квітня
- “Історія Зимового саду” (реж. Семен Мозговий) 29 квітня
- “Крути 1918” (реж. Олексій Шапарєв) 30 квітня
- “Захар Беркут” (реж. Ахтем Сеітаблаєв, Джон Вінн) 1 травня
Учасники творчих зустрічей наразі визначаються та будуть оголошені напередодні прямих включень.
Гучним фіналом “Кіновернісажу” стане онлайн-вечірка “Кінодрайв” 2 травня.
Організатор Up Ua Studio (www.upua.com.ua)
Партнер трансляції hromadske (hromadske.ua)
За підтримки Української кіноакадемії (uafilmacademy.org)
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