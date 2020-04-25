"Кіновернісаж online" триватиме до 2 травня та відбувається за підтримки Української кіноакадемії.

Захід транслюватиметься наживо в етері hromadske, стрім можна дивитись на youtube-каналі hromadske https://bitly.su/sdxVC.

Напередодні обговорення радимо легально подивитись ті з фільмів-номінантів, які є на платформах Takflix, Megogo та OLL.tv або ж на онлайн-кінотеатрі Держкіно та долучитись до обговорення з їхніми творцями. Модераторами виступлять професійні кінокритики, кіножурналісти, телеведучі та програмні координатори найбільших українських кінофестивалів.

Щодня о 20:00 вмикайте hromadske, або дивіться стрім на youtube-сторінці каналу https://bitly.su/sdxVC та долучайтесь до обговорення.

Розклад:

“Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго” (реж. Надія Парфан) 24 квітня

Гості:

Надія Парфан, режисерка картини;

Ілля Гладштейн, продюсер фільму;

Grisly Faye (Марго Кулічова), авторка музики до фільму;

Микола Базаркін, режисер монтажу картини.

Модератор: Алекс Малишенко, кіножурналіст та співзасновник некомерційного кіноклубу Polotno.

“Додому” (реж. Наріман Алієв) 25 квітня

Гості:

Наріман Алієв, режисер та сценарист картини;

Марися Нікітюк, сценаристка фільму;

Ахтем Сеітаблаєв, виконавець головної ролі;

Владлен Одуденко, художник-постановник;

Сергій Степанський, звукорежисер фільму;

Олександр Чорний, режисер монтажу;

Ася Сутягіна, художниця по костюмах та інші номінанти від картини “Додому”.

Модератор: Алекс Малишенко, кіножурналіст та співзасновник некомерційного кіноклубу Polotno.

“Гуцулка Ксеня” (реж. Олена Дем’яненко) 26 квітня

Гості:

Олена Дем’яненко, режисерка картини;

Дмитро Томашпольський, продюсер;

Варвара Лущик, виконавиця головної ролі у фільмі;

Катерина Молчанова,актриса фільму;

Наталка Біда, солістка гурту Dakh Daughters та інші номінанти від картини “Гуцулка Ксеня”.

Модераторка: Анастасія Пугач, співорганізаторка “Кіновернісажу online”.

“Мої думки тихі” (реж. Антоніо Лукіч) 27 квітня

Гості:

Ірма Вітовська, виконавиця головної ролі;

Андрій Лідаговський, виконавець головної ролі;

Алла Бєлая, продюсерка фільму;

Валерія Кальченко , співавторка сценарію та інші номінанти від “Мої думки тихі”.

Модератор: Богдан Жук, програмний координатор Київського міжнародного кінофестивалю “Молодість”.

“Чорний ворон” (реж. Тарас Ткаченко) 28 квітня

Гості:

Тарас Ткаченко, режисер картини;

Наталя Сумська, актриса фільму.

Модераторка: Юлія Сінькевич, генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю.

“Історія Зимового саду” (реж. Семен Мозговий) 29 квітня

Гості:

Семен Мозговий, режисер фільму;

Роман Григорів, Ілля Разумейко (NOVA OPERA), автори музики до фільму;

Микола Базаркін, режисер монтажу картини.

Модераторка: Ольга Бесхмельниціна, продюсерка фільмів “Панорама”, “Анна” тощо.

“Крути 1918” (реж. Олексій Шапарєв) 30 квітня

Гості:

Олексій Шапарєв, режисер картини;

Андрій Корнієнко, продюсер;

Віталій Салій, актор фільму;

“Захар Беркут” (реж. Ахтем Сеітаблаєв, Джон Вінн) 1 травня

Гості:

Ахтем Сеітаблаєв, співрежисер фільму;

Юрій Карновський, співпродюсер фільму;

Юрій Король, оператор фільму та інші номінанти від картини “Захар Беркут”.

Модераторка: Юлія Сінькевич, генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю.

Завершить захід “Кінодрайв” 2 травня – конференція та вечірка в онлайн-форматі.

Організатор Up Ua Studio (www.upua.com.ua)

Партнер трансляції hromadske (hromadske.ua)

За підтримки Української кіноакадемії (uafilmacademy.org)

Подія на Facebook: https://www.facebook.com/events/221149415818624/