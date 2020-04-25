Захід транслюватиметься наживо в етері hromadske, стрім можна дивитись на youtube-каналі hromadske https://bitly.su/sdxVC.
Напередодні обговорення радимо легально подивитись ті з фільмів-номінантів, які є на платформах Takflix, Megogo та OLL.tv або ж на онлайн-кінотеатрі Держкіно та долучитись до обговорення з їхніми творцями. Модераторами виступлять професійні кінокритики, кіножурналісти, телеведучі та програмні координатори найбільших українських кінофестивалів.
Щодня о 20:00 вмикайте hromadske, або дивіться стрім на youtube-сторінці каналу https://bitly.su/sdxVC та долучайтесь до обговорення.
Розклад:
- “Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго” (реж. Надія Парфан) 24 квітня
Гості:
- Надія Парфан, режисерка картини;
- Ілля Гладштейн, продюсер фільму;
- Grisly Faye (Марго Кулічова), авторка музики до фільму;
- Микола Базаркін, режисер монтажу картини.
Модератор: Алекс Малишенко, кіножурналіст та співзасновник некомерційного кіноклубу Polotno.
“Додому” (реж. Наріман Алієв) 25 квітня
Гості:
- Наріман Алієв, режисер та сценарист картини;
- Марися Нікітюк, сценаристка фільму;
- Ахтем Сеітаблаєв, виконавець головної ролі;
- Владлен Одуденко, художник-постановник;
- Сергій Степанський, звукорежисер фільму;
- Олександр Чорний, режисер монтажу;
- Ася Сутягіна, художниця по костюмах та інші номінанти від картини “Додому”.
Модератор: Алекс Малишенко, кіножурналіст та співзасновник некомерційного кіноклубу Polotno.
“Гуцулка Ксеня” (реж. Олена Дем’яненко) 26 квітня
Гості:
- Олена Дем’яненко, режисерка картини;
- Дмитро Томашпольський, продюсер;
- Варвара Лущик, виконавиця головної ролі у фільмі;
- Катерина Молчанова,актриса фільму;
- Наталка Біда, солістка гурту Dakh Daughters та інші номінанти від картини “Гуцулка Ксеня”.
Модераторка: Анастасія Пугач, співорганізаторка “Кіновернісажу online”.
“Мої думки тихі” (реж. Антоніо Лукіч) 27 квітня
Гості:
- Ірма Вітовська, виконавиця головної ролі;
- Андрій Лідаговський, виконавець головної ролі;
- Алла Бєлая, продюсерка фільму;
- Валерія Кальченко , співавторка сценарію та інші номінанти від “Мої думки тихі”.
Модератор: Богдан Жук, програмний координатор Київського міжнародного кінофестивалю “Молодість”.
“Чорний ворон” (реж. Тарас Ткаченко) 28 квітня
Гості:
- Тарас Ткаченко, режисер картини;
- Наталя Сумська, актриса фільму.
Модераторка: Юлія Сінькевич, генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю.
“Історія Зимового саду” (реж. Семен Мозговий) 29 квітня
Гості:
- Семен Мозговий, режисер фільму;
- Роман Григорів, Ілля Разумейко (NOVA OPERA), автори музики до фільму;
- Микола Базаркін, режисер монтажу картини.
Модераторка: Ольга Бесхмельниціна, продюсерка фільмів “Панорама”, “Анна” тощо.
“Крути 1918” (реж. Олексій Шапарєв) 30 квітня
Гості:
- Олексій Шапарєв, режисер картини;
- Андрій Корнієнко, продюсер;
- Віталій Салій, актор фільму;
“Захар Беркут” (реж. Ахтем Сеітаблаєв, Джон Вінн) 1 травня
Гості:
- Ахтем Сеітаблаєв, співрежисер фільму;
- Юрій Карновський, співпродюсер фільму;
- Юрій Король, оператор фільму та інші номінанти від картини “Захар Беркут”.
Модераторка: Юлія Сінькевич, генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю.
Завершить захід “Кінодрайв” 2 травня – конференція та вечірка в онлайн-форматі.
Організатор Up Ua Studio (www.upua.com.ua)
Партнер трансляції hromadske (hromadske.ua)
За підтримки Української кіноакадемії (uafilmacademy.org)
Подія на Facebook: https://www.facebook.com/events/221149415818624/