Up Ua Studio за підтримки Держкіно та Шевченківської в м.Києві РДА відкриває літній кінотеатр вітчизняного кіно у парку ім. Шевченка.

25 липня відкриється унікальний для Києва кінотеатр у самісінькому серці столиці. «Кіновернісаж просто неба» — це літній кінотеатр біля пам’ятника Т.Г. Шевченку в однойменному парку, де показуватимуть українське кіно.

Майданчик працюватиме щодня з 25 липня до 15 вересня. Вхід на всі покази безкоштовний.

Захід відбуватиметься за підтримки Державного агентства України з питань кіно і націлений на промоцію та популяризацію українського кіно. Як відомо, в березні стаціонарні кінотеатри зачинились на карантин. З липня після гострої фази карантину кінотеатральний прокат знову працює, але з певними обмеженнями. Ця ситуація ставить українське кіно як галузь у несприятливі умови.

«Кіновернісаж» повертає кращі фільми українського кіно останніх років глядачу. У програмі – ігрове масове кіно, авторські фільми, що виборювали призи на фестивалях, кінострічки режисерів-дебютантів, які визнані творчою перемогою, дитяче та документальне кіно.

«Для нас важливо якісно популяризувати українське кіно, адже ми й самі знімаємо фільми, — коментує продюсерка проєкту та засновниця UP UA Studio Поліна Герман. — Ми хочемо, аби українських акторів та режисерів легко впізнавали, щоб вони стали справжніми зірками, як голлівудські. Щоб глядач любив і дивився українське кіно. У програмі ми запропонували як уже відомі фільми, так і ті, що чомусь залишились поза глядацькою увагою або були представлені лише на кінофестивалях й не отримали широкої аудиторії. Всі покази безкоштовні, отже це дасть змогу багатьом вибрати собі фільм до душі та переглянути його на великому екрані в нашому кінотеатрі».

Фільмом-відкриттям стане дебютна ігрова картина Антоніо Лукіча «Мої думки тихі» . Це один з найгучніших українських фільмів 2019 року. Картина зібрала у прокаті понад 9 мільйонів гривень, отримала призи на найпрестижнішому кінофестивалі у Карлових Варах та на Одеському кінофестивалі, тріумфувала під час присудження нагород українськими кінематографістами. Під час вручення премії українських кінокритиків «Кіноколо» Ірма Вітовська була визнана актрисою року, а Антоніо Лукіч отримав приз «Відкриття року». А за підсумками нагородження Української кіноакадемії «Золота Дзиґа» кінострічка «Мої думки тихі» отримали одразу 4 призи. Невдовзі фільм буде представлений на HBO Europe.

На «Кіновернісажі просто неба» фільм представить знімальна група.

Розклад на перший тиждень безкоштовних показів українського кіно «Кіновернісажу просто неба»:

Щодня о 20:30

25 липня — «Мої думки тихі» , 2019, реж. Антоніо Лукіч. Фільм представить знімальна група.

26 липня — «Заборонений» , 2019, реж. Роман Бровко. Фільм представить знімальна група.

27 липня — «Халепа на 5 baksiv» , 2019, реж. Мирослав Латик.

28 липня — «Коли падають дерева» , 2018, реж. Марися Нікітюк.

29 липня — «Фокстер & Макс» , 2019, реж. Анатолій Матешко.

30 липня — «Припутні» , 2017, реж. Аркадій Непиталюк.

31 липня — «Герой мого часу» , 2018, реж. Тоня Ноябрьова. Фільм представить знімальна група.

Організатори надають киянам і гостям столиці приємну можливість дивитися кінострічки на великому екрані на свіжому повітрі в безпечному середовищі, не наражаючись на небезпеку у часи пандемії коронавірусу.

Проєкт організовано також за сприяння Шевченківської райдержадміністрації та КО «Київзеленбуд».

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