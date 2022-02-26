Про це повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.
Він наголосив, що українська дипломатія наразі активно працює задля захисту України від російських загарбників.
Вдалося. Кіпр заявив, що не блокуватиме відключення РФ від SWIFT. Українська дипломатія продовжує працювати 24/7 та добиватися важливих рішень для захисту України від російських загарбників.
Також раніше Німеччина, Італія та Угорщина виступали проти відключення Росії від SWIFT. Варто зазначити, що Італія вчора теж зголосилася підтримати від’єднання РФ.
Якщо Росію відключать від SWIFT – це зробить неможливим пересилання грошей в країну або з неї для фінансових установ. Це може завдати шкоди економіці Росії, а також вплине на російський бізнес з іноземними клієнтами.
Вдалося. Кіпр заявив, що не блокуватиме відключення РФ від SWIFT. Українська дипломатія продовжує працювати 24/7 та добиватися важливих рішень для захисту України від російських загарбників.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022
- Нагадаємо, Європейський Союз запровадить санкції проти президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
- Водночас на тлі санкцій, застосованих щодо Росії після оголошення нею війни в Україні, громадяни РФ не зможуть розраховуватися картками банків, що потрапили під санкції у країнах-союзницях України.
- Також Велика Британія наразі заморожує активи російського банку “ВТБ”, а також запроваджує санкції проти авіаперевізника “Аерофлот” та забороняє експорт високотехнологічної продукції до Росії.
- 25 лютого, Комітет міністрів Ради Європи призупинив право Росії бути представленою у самому Комітеті міністрів та у Парламентській асамблеї РЄ (ПАРЄ). Рішення ухвалили через агресію Росії проти України.