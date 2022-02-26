Кіпр зголосився відключити Росію від платіжної мережі з високим рівнем безпеки SWIFT, яка об'єднує тисячі фінансових установ у світі. Раніше держава виступала проти.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

Він наголосив, що українська дипломатія наразі активно працює задля захисту України від російських загарбників.

Вдалося. Кіпр заявив, що не блокуватиме відключення РФ від SWIFT. Українська дипломатія продовжує працювати 24/7 та добиватися важливих рішень для захисту України від російських загарбників.

Також раніше Німеччина, Італія та Угорщина виступали проти відключення Росії від SWIFT. Варто зазначити, що Італія вчора теж зголосилася підтримати від’єднання РФ.

Якщо Росію відключать від SWIFT – це зробить неможливим пересилання грошей в країну або з неї для фінансових установ. Це може завдати шкоди економіці Росії, а також вплине на російський бізнес з іноземними клієнтами.