Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністра оборони Кіпру Міхаліса Георгалласа.

“Ми будемо приймати персонал, який займатиметься розмінуванням і виявленням мін”, – сказав очільник Міноборони Кіпру.

Зазначається, що група з приблизно 18 українських офіцерів прибуде на Кіпр для навчання в останній тиждень квітня.

Своєю чергою, міністр оборони України Олексій Резніков, який сьогодні перебуває з робочим візитом на Кіпрі, планує оглянути райони, де відбуватимуться навчання.

За оцінкою Світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування території України буде коштувати 37,4 млрд доларів. За інформацією прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, лише потреби на поточний рік сягають понад 397 млн доларів.

“Закликаємо партнерів до активної взаємодії. Зокрема, перспективним є формат патронату країн G7 над замінованими українськими регіонами. Адже гуманітарне розмінування сприятиме поверненню життя на деокуповані території. І дозволить реалізовувати інші проєкти відновлення, зокрема критичної та транспортної інфраструктури”, – зазначив глава уряду.

Він також подякував усім, хто допомагає. Європейський Союз, США, Канада та Японія, за його словами, на сьогодні є лідерами у підтримці гуманітарного розмінування.

Відтак залучено 16 млн доларів міжнародної технічної допомоги, також є попередні домовленості про ще 73 млн доларів.

Зазначимо, що Міністерство оборони і американська консалтингова та інженерна фірма Tetra Tech обговорили співпрацю щодо створення в Україні Навчального центру з гуманітарного розмінування.

У Навчальному центрі протягом року планується підготувати 500 фахівців з розмінування. До процесу долучатимуться і представники операторів протимінної діяльності, які на сьогодні працюють в Україні.

“Ми все робимо для того, щоб максимально збільшити спроможність наших груп розмінування для очищення територій України від “подарунків”, які залишила нам війна. Для цього максимально залучаємо іноземних партнерів. Один з прикладів співпраці – робота із компанією Tetra Tech”, – прокоментував перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенанта Олександр Павлюк.

Крім того, він наголосив, що компанія готова розгорнути центр підготовки спеціалістів з розмінування, який, за попередньою інформацією, готуватиме близько 500 українських фахівців протягом року. За словами генерал-лейтенанта, це – потужний крок і одна зі складових спільного плану з розмінування України.