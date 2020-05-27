Кіпр зобов'язується покрити всі витрати для туристів, якщо хтось із них заразиться коронавірусом під час відпочинку в країні.

Про це повідомляє Associated Press.

Уряд Кіпру заявив, що покриє витрати на їжу, напої та ліки для хворих корона вірусом туристів і членів їх сімей. Пацієнтам потрібно буде сплатити тільки за поїздку на таксі до аеропорту і переліт додому.

Лікарня на 100 ліжок буде обслуговувати виключно іноземних мандрівників з підтвердженим коронавірусом. Близько 112 відділень інтенсивної терапії будуть зарезервовані для пацієнтів в критичному стані.

Крім того, для членів сімей хворих туристів і інших контактних осіб обладнають “карантинний готель” на 500 номерів.

Зазначається, що туризм становить 13 % економіки Кіпру. У цьому році країна очікує втратити до 70 % з 2,6 млрд євро доходів від туризму.

Кіпр запланував відновлення міжнародного авіасполучення на 9 червня, спочатку прилетіти туди зможуть громадяни 19 країн. За три дні до прильоту вони повинні здати тест на коронавірус, який доведе, що у них не буде інфекції на момент прибуття на відпочинок.