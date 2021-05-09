Наказ опублікувало міністерство охорони здоров’я країни.

“Всіх пасажирів, у яких є дійсна карта вакцинації, незалежно від їх громадянства і країни, з якої вони прибувають, більше не будуть просити про те, щоб вони йшли на самоізоляцію, залишалися на карантині або проходили будь-якої тест на COVID-19”, – йдеться у повідомленні.