Про це повідомляє агентство Reuters.
Міністерство охорони здоров’я заявило, що з 19 позитивних тестів на COVID-19, зареєстрованих у осіб, які прибули на Кіпр з Великої Британії в період з 6 по 20 грудня, новий штам виявили у 12 осіб.
Кіпр повідомив про різкий сплеск випадків COVID-19 за останні три тижні, причому кількість випадків на острові іноді перевищує 600 в день. З моменту першої появи спалаху на Кіпрі на початку березня і до 2 січня було інфіковано 23 445 чоловік і 129 чоловік померли.
31 грудня материковий Китай повідомив про перший випадок зараження новим штамом коронавірусу COVID-19, який раніше був виявлений у Великої Британії.
- Раніше стало відомо, що, ряд країн Європи вводять або розглядають можливість введення обмежень на сполучення з Великою Британією через виявлений там новий штам коронавірусу COVID-19. Він поширюється швидше від своєї попередньої версії. При цьому вчені не вважають, що він більш смертоносний. У нещодавній заяві прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон зазначив з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим. Поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин.
- Новий штам коронавірусу COVID-19 спричинив несамовиту паніку серед жителів самої Великої Британії. Люди масово кинулися до продуктових магазинів та спустошили полиці.
- Міністерство охорони здоров’я України рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Великої Британії і ряду інших країн, де виявили новий штам коронавірусу COVID-19.
- Після швидкого поширення нового штаму COVID-19 у Великій Британії, Європейська комісія вирішила обмежити в’їзд громадян з цієї країни.