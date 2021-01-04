Міністерство охорони здоров'я Кіпру в неділю повідомило, що в країні виявлено 12 випадків нового штаму коронавируса у людей, недавно приїхали з Великої Британії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Міністерство охорони здоров’я заявило, що з 19 позитивних тестів на COVID-19, зареєстрованих у осіб, які прибули на Кіпр з Великої Британії в період з 6 по 20 грудня, новий штам виявили у 12 осіб.

Кіпр повідомив про різкий сплеск випадків COVID-19 за останні три тижні, причому кількість випадків на острові іноді перевищує 600 в день. З моменту першої появи спалаху на Кіпрі на початку березня і до 2 січня було інфіковано 23 445 чоловік і 129 чоловік померли.

31 грудня материковий Китай повідомив про перший випадок зараження новим штамом коронавірусу COVID-19, який раніше був виявлений у Великої Британії.