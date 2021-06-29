З 1 липня Кіпр не вимагатиме негативний результат тесту на коронавірус та самоізоляцію від щеплених туристів, що прибувають з України.

Про це повідомили у посольстві Кіпру в Україні.

“З 1 липня 2021р. вакциновані пасажири, які мають дійсний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19, що прибувають на Кіпр з України, незалежно від їх громадянства, звільняються від зобов’язань щодо лабораторного тесту та самоізоляції/карантину за дотримання наступних умов”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, мандрівники повинні мати дійсний сертифікат про вакцинацію, виданий Україною. А також отримати щеплення однією з вакцин, затверджених Європейським агентством з лікарських засобів (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), або вакциною Sputnik V, або Sinopharm (BBIBP COVID-19) станом на 21 травня, та завершити схему вакцинації.

При цьому, вакцини СoronaVac, якою щеплюють українців, у списку немає.