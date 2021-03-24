Covid-19 Україна

оновлено 24.03.2021 о 17:01

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Кіпр відкриває кордони для туристів з України: коли та за якими правилами

З 1 квітня Кіпр відкриває свої кордони для всіх українців. При цьому держава обіцяє вживати всіх необхідних заходів для забезпечення безтурботного відпочинку.

Середа, 24 березня 2021, 17:15

Про це #Буквам повідомили у представництві міністерства туризму Кіпру в Україні.

Зазначається, що з 1 квітня Україна повинна перейти до “червоної” або “помаранчевої” зони, що дозволяє громадянам країни в’їзд у Кіпр. 

На початку наступного тижня уряд Кіпру офіційно повідомить, у яку категорію Україна перейде з 1 квітня. Однак в українському представництві міністерства туризму Кіпру зазначили, що, зважаючи на епідемічну ситуацію в Україні, очевидно, що це буде “червона” зона. Тому мандрівникам з України необхідно буде здавати ПЛР-тест за 72 години до відльоту, а потім ще один – по прибуттю, в аеропорту Ларнаки або Нікосії.

Всім мандрівникам з негативним ПЛР-тестом на коронавірус, а також тим, які не перебували у тісному контакті з інфікованими особами, буде гарантовано перебування на території Кіпру без карантину.

Діти до 12 років звільнені від проходження тестування. Водночас діти віком від 12 до 18 років повинні будуть проходити тестування.

Наголошується, що мандрівники повинні дотримуватися всіх норм та запобіжних заходів, які описані в Cyprus Destination Protocol.

“Кіпр і надалі забезпечуватиме високий рівень послуг, до якого звикли наші гості та для яких острів є одним з найулюбленіших напрямків відпочинку”, – повідомили у відомстві.

  • Раніше уряд Кіпру ухвалив рішення про введення обов’язкової самоізоляції для тих, хто прибуває в країну. Обмеження почало діяти з 6 лютого.
Теги: подорожі, туризм, Кипр

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