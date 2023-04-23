Про це повідомило Barron`s.

Комісар з фінансів Кіпру Павлос Іоанну зазначив, що активи відповідних фізичних та юридичних осіб були заморожені.

Раніше Велика Британія та Сполучені Штати наклали санкції на 13 громадян Кіпру та компанії. Країни стверджували, що особи допомагали російським олігархам обходити санкції та приховувати фінансові активи після вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

За словами речника уряду Константіноса Летімбіотіса, країна зобов’язалася притягнути до відповідальності всіх громадян, яких звинувачують США та Велика Британія.

Голова Центрального банку Кіпру Константінос Геродоту зазначив, що за останні роки влада закрила 43 тисячі підставних компаній і 123 тисячі “підозрілих” банківських рахунків. Близько 2,2% усіх банківських вкладів на острові належать росіянам.

За даними газети Phileleftheros, що Bank of Cyprus “попередив 4000 клієнтів, які мають російський паспорт і не є резидентами країн ЄС, що їхні рахунки будуть закриті”.