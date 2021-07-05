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Кіра Рудик тричі уникла відповіді на питання про громадянство США

Очільниця політичної партії "Голос" Кіра Рудик тричі уникла відповіді на запитання про нібито наявність у неї громадянства США. В Конституції України закріплено єдине громадянство.

Вівторок, 6 липня 2021, 01:21

Про це вона сказала в ефірі “Україна 24”.

Під час прямого ефіру ведуча Наталя Влащенко згадала, що в деяких ЗМІ Рудик називають володаркою американського паспорта і попросила уточнити, чи це так.

“Я народилася в Україні, я є українкою”, – з посмішкою сказала Рудик.

Після цього Влащенко повторила питання, наголосивши, що воно стосується саме громадянства. Відповідь Рудик залишилася незмінною:

“Так, я народилася в Україні, я є українкою і завжди нею була”, – відповіла голова “Голосу”.

Третя спроба почути відповідь на питання теж була невдалою.

“Я ще раз повторюю: я народилася в Україні і є українкою”, – знову ухильно відповіла політик.

Зазначимо, що в Конституції України закріплено єдине громадянство.

Розкол в “Голосі”

29 серпня 2019 року у парламенті була створена фракція “Голос”. Фракцію очолив тодішній голова партії “Голос”, співак Святослав Вакарчук. У березні 2020 року Святослав Вакарчук залишив посаду керівника партії “Голос”. Партію очолила депутатка Кіра Рудик. У червні Вакарчук оголосив про складання депутатських повноважень. 

В березні 2021 року нардеп від “Голосу” Ярослав Юрчишин заявив, що йому нібито зробили попередження про виключення з партії. Однак пресслужба “Голосу” заперечила виключення Юрчишина.

Згодом в інтерв’ю #Буквам Юрчишин заявив, що в партії підозрюють тісну співпрацю керівництва з Офісом президента  і звинуватив голову партії Кіру Рудик в узурпації влади.

29 березня 10 з 20 народних депутатів парламентської фракції “Голосу” виступили із заявою, у якій розкритикували дії очільників партії за “відхід від демократичних та антиолігархічних принципів” та запропонували зміну керівництва та статуту.

26 квітня член партії та кандидат в мери Києва від політсили Сергій Притула заявив, що бачить себе очільником “Голосу”. Рудик розкритикувала його за цю заяву. Вона акцентувала, що це важка робота, а не “виступи в клубах”.

Теги: громадянство, Кіра Рудик, партія Голос

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