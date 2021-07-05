Кіра Рудик тричі уникла відповіді на питання про громадянство США

Про це вона сказала в ефірі “Україна 24”.
Під час прямого ефіру ведуча Наталя Влащенко згадала, що в деяких ЗМІ Рудик називають володаркою американського паспорта і попросила уточнити, чи це так.
“Я народилася в Україні, я є українкою”, – з посмішкою сказала Рудик.
Після цього Влащенко повторила питання, наголосивши, що воно стосується саме громадянства. Відповідь Рудик залишилася незмінною:
“Так, я народилася в Україні, я є українкою і завжди нею була”, – відповіла голова “Голосу”.
Третя спроба почути відповідь на питання теж була невдалою.
“Я ще раз повторюю: я народилася в Україні і є українкою”, – знову ухильно відповіла політик.
Зазначимо, що в Конституції України закріплено єдине громадянство.
Розкол в “Голосі”
29 серпня 2019 року у парламенті була створена фракція “Голос”. Фракцію очолив тодішній голова партії “Голос”, співак Святослав Вакарчук. У березні 2020 року Святослав Вакарчук залишив посаду керівника партії “Голос”. Партію очолила депутатка Кіра Рудик. У червні Вакарчук оголосив про складання депутатських повноважень.
В березні 2021 року нардеп від “Голосу” Ярослав Юрчишин заявив, що йому нібито зробили попередження про виключення з партії. Однак пресслужба “Голосу” заперечила виключення Юрчишина.
Згодом в інтерв’ю #Буквам Юрчишин заявив, що в партії підозрюють тісну співпрацю керівництва з Офісом президента і звинуватив голову партії Кіру Рудик в узурпації влади.
29 березня 10 з 20 народних депутатів парламентської фракції “Голосу” виступили із заявою, у якій розкритикували дії очільників партії за “відхід від демократичних та антиолігархічних принципів” та запропонували зміну керівництва та статуту.
26 квітня член партії та кандидат в мери Києва від політсили Сергій Притула заявив, що бачить себе очільником “Голосу”. Рудик розкритикувала його за цю заяву. Вона акцентувала, що це важка робота, а не “виступи в клубах”.
- 17 травня Сергій Притула провів з’їзд частини “Голосу” з нагоди другої річниці від створення політсили. 7 червня він заявив про вихід із політсили.