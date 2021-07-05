Кіра Рудик тричі уникла відповіді на питання про громадянство США

Очільниця політичної партії "Голос" Кіра Рудик тричі уникла відповіді на запитання про нібито наявність у неї громадянства США. В Конституції України закріплено єдине громадянство.

Про це вона сказала в ефірі “Україна 24”.

Під час прямого ефіру ведуча Наталя Влащенко згадала, що в деяких ЗМІ Рудик називають володаркою американського паспорта і попросила уточнити, чи це так.

“Я народилася в Україні, я є українкою”, – з посмішкою сказала Рудик.

Після цього Влащенко повторила питання, наголосивши, що воно стосується саме громадянства. Відповідь Рудик залишилася незмінною:

“Так, я народилася в Україні, я є українкою і завжди нею була”, – відповіла голова “Голосу”.

Третя спроба почути відповідь на питання теж була невдалою.

“Я ще раз повторюю: я народилася в Україні і є українкою”, – знову ухильно відповіла політик.