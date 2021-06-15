Свою позицію з цього приводу вона озвучила в ефірі “Радіо Свобода”.

Коментуючи вихід Притули з політсили, Рудик висловила думку, що він, перебуваючи у лавах партії, не міг остаточно визначитися, що саме хоче робити. І “його дії останнім часом були дещо неорганізовані”.

“Ще декілька тижнів тому ми чули, що Сергій хоче очолити партію, а декілька днів тому він зробив іншу заяву, що тепер він покидає партію. А до цього в нього були заяви, що він хоче очолити київський осередок. А до цього в нього були заяви, що він хоче очолити фракцію в Київраді, але він не йшов у Київраду. А ще до цього він хотів робити партію Сергія Притули. А ще до цього він хотів піти з політики. Тому тут я щиро бажаю, щоб він нарешті визначився з тим, що він хоче робити, і ми можемо побажати йому тільки успіху в прагненні очолити хоч щось”, – заявила Рудик.

На запитання про те, чи готова партія повернути Притулу в свої лави, якщо він висловить таке бажання, Рудик відповіла, що заяви з приводу прийняття людей у партію ухвалює політична рада. І якщо від Притули буде така ініціатива, то політична рада її розгляне.

Коментуючи звинувачення однопартійців, що вона узурпувала владу й керує партією одноосібно, Рудик повідомила, що “перш за все партією між з’їздами керує політична рада з семи людей, яких обрав з’їзд”.

“Таким чином прописано в нашому статуті. Тому заява про те, що хтось, у тому числі я, може узурпувати владу, вона як мінімум не відповідає тим правилам, за якими ми працюємо”, – стверджує депутатка.

Крім того, Рудик прокоментувала заяви, що “Голос” звинувачують “у підігруванні владі та олігархам”. Вона закликала “подивитися на голосування “Голосу” за останні півроку”.

“Ви побачите, що ми є дуже опозиційна партія, яка не підтримує жодної ініціативи влади, яку ми не вважаємо такою, що працює на рух України до Євросоюзу, на боротьбу з корупцією та отримання економічного зростання”, – запевнила депутатка.

Прокоментувала Рудик і зауваження журналістки, що половина фракції “Голосу” “виступають з досить різкими заявами” щодо ситуації в політсилі (зокрема, Олександра Устінова, Ольга Стефанишина, Ярослав Юрчишин).

У відповідь на це Рудик висловила думку, що між членами “Голосу” начебто “немає ціннісних розбіжностей”. Ситуацію з розколом у партії вона назвала “кризою росту”.

“Я впевнена, що в колег є такі ж цінності, як і у всіх інших у партії “Голос”, і в нас немає ціннісних розбіжностей. Однак ціннісні співпадіння не передбачають того, що можна уникнути партійної роботи. Тому я впевнена, що це криза росту, яка допоможе партії розвиватися. А колеги абсолютно вільні в тому, щоб вибирати, яким чином продовжувати свою роботу”, – заявила голова політсили.

За словами Рудик, від її колег, котрі виступають із критикою, чути “лише політичні заяви, кому що не подобається”, а не конкретні пропозиції.

Коментуючи заяви депутатки Олександри Устінової, котра заявила про “рейдерство” в “Голосі”, звільнення керівників місцевих осередків і призначення на ці посади “своїх людей”, Рудик повідомила, що “всі рішення приймає політрада”.

“Всі рішення з приводу голів осередків приймає політична рада разом із поданням голови секретаріату. У нас з’явився новий голова секретаріату, який робив аудит роботи осередків. Він зробив систему KPI (ключових показників ефективності, – ред.), яка є абсолютно відкритою і яка показує, хто виконує задачі партії, а хто ні. І зміна голів осередків відбулася за рішенням політради після подання голови секретаріату, який побачив певну неефективність у роботі осередків”, – стверджує Рудик.

Вона також підтвердила, що якщо десять нардепів від “Голосу”, які розкритикували дії очільників партії, вийдуть із фракції, вони втратять мандат.

“Колеги можуть будувати свою політичну кар’єру так, як вважають за потрібне. Звичайно, якщо вони вийдуть із фракції, вони втратять мандат. Не тому, що я так захотіла, а тому, що такий закон. З приводу виходу з партії: ми чуємо багато гучних заяв, але наразі ми не отримували письмові заяви. Тому зараз про це говорити немає сенсу. Звичайно, ми зі свого боку готові до будь-якого розвитку подій”, – наголосила Рудик.

Крім того, вона поінформувала, що засновник “Голосу”, музикант Святослав Вакарчук “зараз не бере участі в операційній діяльності партії і повністю сконцентрувався на своїй музичній кар’єрі”.

Розкол у “Голосі”

29 серпня 2019 року у парламенті була створена фракція “Голос”. Фракцію очолив тодішній голова партії “Голос”, співак Святослав Вакарчук. У березні 2020 року Святослав Вакарчук залишив посаду керівника партії “Голос”. Партію очолила депутатка Кіра Рудик. У червні Вакарчук оголосив про складання депутатських повноважень.

В березні 2021 року нардеп від “Голосу” Ярослав Юрчишин заявив, що йому нібито зробили попередження про виключення з партії. Однак пресслужба “Голосу” заперечила виключення Юрчишина.

Згодом в інтерв’ю #Буквам Юрчишин заявив, що в партії підозрюють тісну співпрацю керівництва з Офісом президента і звинуватив голову партії Кіру Рудик в узурпації влади.

29 березня 10 з 20 народних депутатів парламентської фракції “Голосу” виступили із заявою, у якій розкритикували дії очільників партії за “відхід від демократичних та антиолігархічних принципів” та запропонували зміну керівництва та статуту.

26 квітня член партії та кандидат в мери Києва від політсили Сергій Притула заявив, що бачить себе очільником “Голосу”. Рудик розкритикувала його за цю заяву. Вона акцентувала, що це важка робота, а не “виступи в клубах”.