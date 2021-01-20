Про це він сказав в інтерв’ю “Московському комсомольцю”.

Нагадаємо, 19 грудня російському естрадному співакові Філіпу Кіркорову заборонили в’їзд до Литви терміном на п’ять років через виправдання окупації Криму.

За словами співака, “напевно, можна було якось розв’язати питання по Філіпу Кіркорову”, тому що він “нічого поганого Україні не зробив”.

“Мій друг, з яким я ділив одну сцену і телеефіри, Володимир Зеленський тепер відрікся від мене. А ми ж дружили – не розлий вода! Напевно, можна було якось розв’язати питання по Філіпу Кіркорову, який нічого поганого Україні не зробив, є її народним артистом, отримав звання, до речі, з рук далеко не проросійського президента Віктора Ющенка – і не тому, що заспівав десять разів “Шарманку”, і розчулений Леонід Данилович Кучма вручив “народного” Колі Баскову, а за те, що я стояв під українським прапором у 2008 році та представляв на “Євробаченні” Ані Лорак, яка посіла 2-е місце. Це теж був вчинок. Такий же, коли я стояв під прапором Молдови з групою Do-Re-Dos. Я не стояв під прапорами Франції, Англії … Я народився в СРСР. Для мене й Україна, і Білорусь, і Молдова, і інші країни – єдиний культурний музичний простір. Для мене не існує кордонів”, – заявив Кіркоров.

Артист вважає, що його “намагаються зробити розмінною монетою”.

“Будь то війни між кланами в нашому естрадному світі або політичні війни в країнах або між країнами, які всі для мене рідні”, – сказав він.