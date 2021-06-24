Російський співак Філіп Кіркоров, якого внесено Міністерством культури і інформполітики України до "чорного списку", певен, що має пишатися цим фактом.

Про це йдеться в його відеозверненні, опублікованому в Instagram.

Як сповіщалося, 22 червня Кіркорова внесли до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України.

На переконання співака, його потрапляння до цього списку з огляду на його звання народного артиста України “виглядає як абсурд”.

Співак звинувачує українську владу у спробі “набрати собі бонусів, паразитуючи на лозунгах та націоналістичній пропаганді”. До того ж він переконаний, що це лише збільшує його популярність.

“Я навіть маю подякувати таким чиновникам, адже вони своєю дурістю допомагають мені стати ще популярнішим”, — каже росіянин.

Співак також скаржиться на те, що його внесення до “чорного списку” нібито ілюструє, що “ненависть до Росії переповнює” країну.

“Тим, що сталося, варто пишатися. Пишатися тим, що потрапив до цього списку”, — переконаний він.

Нагадаємо, 19 січня російському естрадному співакові Філіпу Кіркорову заборонили в’їзд до Литви терміном на п’ять років через виправдання окупації Криму.

Наступного дня день Філіп Кіркоров заявив, що його друг президент України Володимир Зеленський “відрікся” від нього.