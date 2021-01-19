Російському естрадному співакові Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд до Литви терміном на п'ять років через виправдання окупації Криму.

Про це поінформували в міністерстві внутрішніх справ Литви.

Міграційна служба за запитом литовського МЗС внесла співака до списку небажаних у Литві осіб строком на п’ять років.

Заборона на в’їзд до Литви для Кіркорова набуває чинності з 19 січня.

“Виконавців, які публічно виправдовують окупацію Криму, не слід терпіти в жодній демократичній державі. У нас однозначна позиція щодо таких діячів, тому не виникло жодних сумнівів з приводу включення Кіркорова до списку небажаних у Литві осіб”, – наголосила голова МВС Агне Білотайте.

Варто відзначити, що напередодні міністерство закордонних справ Литви запропонувало не впускати громадянина Росії і Болгарії Філіпа Кіркорова в країну і внести його до “чорного списку” нев’їзних (національний список іноземців, яким заборонено в’їзд).

Очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що цей виконавець своїми багаторазовими відвідуваннями Криму “свідомо заперечував територіальну цілісність і суверенітет України і таким чином незаконно виправдовував агресивні дії Російської Федерації”.

“Ми системно будемо оцінювати всіх діячів, яких Росія прагне використовувати для пропаганди своєї зовнішньої політики і здійснення впливу на жителів Литви”, – наголосив очільник МЗС.