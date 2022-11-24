24 листопада після масованих обстрілів України Кіровоградську та Вінницьку області заживили до електромережі.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента у Telegram.

За його словами, У Кіровоградській області електроенергію під’єднали об’єктам критичної інфраструктури.

Також в Одесі повідомляють про відновлення електроживлення об’єктів критичної інфраструктури, а у Києві без електропостачання залишається 70% міста.

ДОВІДКА: 23 листопада через російську ракетну атаку були влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури. У всіх регіонах країни було введено аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.