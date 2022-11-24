Про це повідомив заступник керівника Офісу президента у Telegram.
За його словами, У Кіровоградській області електроенергію під’єднали об’єктам критичної інфраструктури.
Також в Одесі повідомляють про відновлення електроживлення об’єктів критичної інфраструктури, а у Києві без електропостачання залишається 70% міста.
ДОВІДКА: 23 листопада через російську ракетну атаку були влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури. У всіх регіонах країни було введено аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.
- 23 листопада РФ здійснила масований ракетний обстріл української інфраструктури, зокрема по Києву ворог випустив 31 ракету. Як наслідок, частину столиці було знеструмлено, водопостачання також призупинено, кияни ринулись скуповувати воду.
- Протягом минулої доби, 23 листопада окупанти здійснили нову серію масованих обстрілів житлових будинків, електростанцій підстанцій столиці та кількох областей України. Втім, як вважають в Інституті вивчення війни, це не змусить українську владу та громадян домовлятися з ворогом.