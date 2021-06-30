Президент Володимир Зеленський телефоном поспілкувався з Папою Франциском, якого привітав з днем Святих Апостолів Петра і Павла і вкотре запросив до України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський, зокрема, пригадав слова святого Папи, який вважав, що “Європа має дихати двома легенями: західною і східною”, а Україна є невіддільною східною легенею Європи. У контексті цих слів президент наголосив, що візит Папи до України – це “кисень, що так необхідний”. Він висловив переконання, що зустрічі його Святості з українцями на українській землі стануть доленосною подією.

“Ціную можливість продовжити наш з вами діалог. Святий Престол є світовим моральним авторитетом… На візит Вашої Святості чекає насамперед народ України”, – сказав Зеленський.

Під час розмови глава держави також зауважив, що сьогодні Україна – це країна, де представники всіх релігій мирно співіснують і почуваються комфортно. Адже, за його словами, у державі немає виражених міжконфесійних конфліктів і практично відсутні спекуляції на темі віри.

Окремо Зеленський розповів понтифіку про жахливі наслідки війни на Донбасі, де Україна втратила понад 14 тис. людей, а 1,5 млн українців були змушені покинути свої домівки. У цьому контексті глава держави подякував Папі Франциску за його постійні молитви за мир і спокій в Україні.

“Ми розраховуємо на взаємодію зі Святим Престолом і вашу підтримку у привнесенні миру на Донбас. Підтримка світової спільноти й духовних лідерів є вкрай важливою”, – додав Зеленський.

Президент подякував Папі Франциску за його постійні молитви за мир і спокій в Україні, що сприяють відновленню миру в нашій країні й через які ми відчуваємо, що Україна – в серці Понтифіка.

Наприкінці розмови очільник держави зазначив, що українці чекають на беатифікацію митрополита Шептицького.