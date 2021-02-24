Про це йшлося на 54-му засіданні 75-ї сесії Генасамблеї ООН, присвяченому ситуації на тимчасово окупованих територіях України, повідомляють #Букви.

“Поки Росія заперечуватиме свою роль в конфлікті, перспективи мирного врегулювання залишатимуться ілюзією. Постійні заяви російських чиновників про затвердження “посередницької” ролі в мирному процесі на Донбасі викликають обурення. Росія не була і не може бути посередником у конфлікті, котрий вона почала і в якому вона продовжує брати участь з першого дня агресії”, — наголосив Кислиця.

Як відомо, Росія наряду з Великою Британією, Китаєм, США і Францією є постійним членом Ради безпеки ООН. Це дозволяє їй отримувати право вето та відкидати проєкт будь-яких змістовних резолюції ООН.

На переконання Кислиці, Росія має бути позбавлена цього права через військову агресію проти України.

“Як сторона конфлікту […] Росія повинна навіть не мати можливості застосовувати право вето”, — вважає він.

Нагадаємо, раніше Україна неодноразово виступала за поступову відмову від права вето в Радбезі ООН у зв’язку з агресією Росії та розширення представництва країн у східноєвропейській групі РБ.