Про це йдеться у повідомленні на сайті Харківської облдержадміністрації.

Про новий алгоритм надання допомоги хворим розповів заступник голови ХОДА Тарас Пастух.

За його словами, наразі для боротьби з розповсюдженням COVID-19 в області бракує медичних працівників. Новий алгоритм передбачає створення певного мобільного парку обладнання.

“…тих самих кисневих концентраторів для того, щоб підтримати сімейну ланку медицини, щоб лікарі первинної ланки могли якісніше надавати допомогу вдома, створюючи мобільні бригади. Ці бригади будуть виїжджати до хворих, можливо, ставити ті самі крапельниці, забезпечувати хворих на 3-4-5 днів кисневими концентраторами. Відповідно, таким чином, ми зможемо більшій кількості людей надати якісну допомогу на початковій стадії захворювання. Якщо людині на початковій стадії дати можливість подихати на кисневому концентраторі, вона тоді має більше шансів не стати важким хворим і не буде потребувати допомоги в палаті інтенсивної терапії”, – сказав Тарас Пастух.

Саме такий алгоритм у боротьбі з хворобою ХОДА буде пропонувати затвердити Національній службі здоров’я України і Міністерству охорони здоров’я.