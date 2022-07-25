Кіссінджер застеріг Захід від поступок РФ територіями України

Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер закликав Захід та Київ під час можливих майбутніх переговорів з Москвою не поступатися територіями, окупованими РФ після початку повномасштабної війни.

Про це інформує німецьке мультимедійне видання DW.

У нинішній ситуації лідери демократій повинні чітко розуміти, про що вони готові домовлятися, а від чого вони не готові відмовитися “за жодних обставин”. За його словами, переговори можуть йти лише за “повної співпраці” з жертвами агресії — керівництвом та народом України. Такий підхід він назвав “єдиною мислимою основою управління ситуацією”.

“Пожертва українською територією не може бути умовою, яку ми можемо прийняти. Факт у тому, що Росії доведеться повернути всі захоплені нею з початку війни території”, – наголосив колишній держсекретар.

У травні, виступаючи на всесвітньому економічному форумі в Давосі, Кіссінджер заявив, що розділовою лінією в переговорах між Україною та РФ має стати “повернення до колишнього статус-кво”. Багато ЗМІ та політики інтерпретували ці слова як заклик відмовитись Україні від частини своїх територій задля досягнення миру.

Тоді президент України Володимир Зеленський порівняв цю пропозицію з закликами деяких європейських країн піти на територіальні поступки Гітлеру перед початком Другої світової війни.

На початку липня Кіссінджер в інтерв’ю Time уточнив свої слова, пояснивши, що не закликав Україну віддати свої території. Він пояснив, що найкращою розділовою лінією для припинення вогню є статус-кво.