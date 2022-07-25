Кіссінджер застеріг Захід від поступок РФ територіями України

Про це інформує німецьке мультимедійне видання DW.
У нинішній ситуації лідери демократій повинні чітко розуміти, про що вони готові домовлятися, а від чого вони не готові відмовитися “за жодних обставин”. За його словами, переговори можуть йти лише за “повної співпраці” з жертвами агресії — керівництвом та народом України. Такий підхід він назвав “єдиною мислимою основою управління ситуацією”.
“Пожертва українською територією не може бути умовою, яку ми можемо прийняти. Факт у тому, що Росії доведеться повернути всі захоплені нею з початку війни території”, – наголосив колишній держсекретар.
У травні, виступаючи на всесвітньому економічному форумі в Давосі, Кіссінджер заявив, що розділовою лінією в переговорах між Україною та РФ має стати “повернення до колишнього статус-кво”. Багато ЗМІ та політики інтерпретували ці слова як заклик відмовитись Україні від частини своїх територій задля досягнення миру.
Тоді президент України Володимир Зеленський порівняв цю пропозицію з закликами деяких європейських країн піти на територіальні поступки Гітлеру перед початком Другої світової війни.
На початку липня Кіссінджер в інтерв’ю Time уточнив свої слова, пояснивши, що не закликав Україну віддати свої території. Він пояснив, що найкращою розділовою лінією для припинення вогню є статус-кво.
“Зараз Росія, як і раніше, окупує 15 відсотків довоєнної території України. Вони мають бути повернуті Україні, перш ніж можна буде встановити припинення вогню. Спірна територія — це невеликий куточок Донбасу, близько 4,5 відсотка, та Крим. Я не говорив, що територію треба віддавати. Я просто мав на увазі, що вона повинна мати окремий статус у будь-яких переговорах. Я беззастережно – за свободу України та її значну роль у Європі”, – заявив політик.
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