Про це повідомила господарка кота-блогера в Instagram.

На сторінці власниця одразу оголосила про новий збір на допомогу тваринам.

“Сенсаційна новина! Я, кіт Степан, повернувся в Україну. Впевнений, що кожен, хто любить Батьківщину, може бути корисним. Особливо коти. Тому я присвячую свою сторінку не тільки веселому контенту, щоб викликати посмішку. Ми робимо надзвичайно важливу справу. Ми рятуємо тварин з усієї України…Це справді неймовірно, дякую всім за вашу доброту та підтримку”, – йдеться у дописі.

Далі у дописі анонсували новий збір для життєвих необхідних потреб тварин, які перебувають у складних умовах.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Степан (@loveyoustepan)

13-річний кіт Степан вважається знаменитим у соціальних мережах, зокрема у TikTok та Instagram. Наразі він вже має понад мільйон підписників. Анна з котом раніше прожили у районі Північної Салтівки. У їхній будинок за тиждень після початку війни влучив снаряд.

Після початку повномасштабної війни кіт Степан перебував у безпеці. Його евакуювали разом із власницею до Франції. Потрапити до країни допомогла Всесвітня Асоціація Інфлюенсерів з Монако.