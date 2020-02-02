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Китаєць з підозрою на коронавірус поскаржився на жахливі умови в російській лікарні

Громадянин Китаю розповів про умови в лікарні в Забайкальському краї, куди його разом з дочкою помістили з підозрою на коронавірус. За словами чоловіка, умови в медустанові недостатньо хороші, а результати аналізів довго не видають.

Неділя, 2 лютого 2020, 14:42

Його лист і відеозапис з лікарні опублікувало російське інформагентство “Чіта.Ру”.

Він розповів, що знаходиться в ізольованій палаті, у нього кашель, а у дочки температура і пронос.

“З китайських новин я зрозумів, що це дуже небезпечно, але умов в лікарні, в якій ми знаходимося, недостатньо для нашої реабілітації”, – поскаржився він.

Чоловік зазначив, що китайські медики “цілодобово не відходять від пацієнта”, а в Читі під кінець робочого тижня багатьох лікарів немає на місці. Він побоюється, що, якщо його дитині знадобиться екстрена допомога, лікарі можуть не надати її своєчасно.

Також житель Китаю повідомив, що у нього і у його дворічної дочки шість разів брали кров на аналізи, але результати не говорили.

“У мене на руках маленька дитина, у неї вся ручка вже в слідах від уколу, хіба можна у маленької дитини брати стільки раз кров, без результатів аналізу?” – обурений батько.

Чоловік також розповів, що поїхав з родиною відпочивати в Китай, про епідемію, викликану коронавірусомв, він не знав.

“Якщо я дійсно заражений, я хочу перед усіма вибачитися, мені, можливо, не варто було нікуди їхати”, – сказав він.

Раніше повідомлялося, що в Канаді двоє осіб, які заразилися китайським коронавірусом, виписали з лікарні в Торонто.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.

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Теги: вірус, Китай, коронавірус, Росія

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