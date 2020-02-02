Китаєць з підозрою на коронавірус поскаржився на жахливі умови в російській лікарні

Його лист і відеозапис з лікарні опублікувало російське інформагентство “Чіта.Ру”.
Він розповів, що знаходиться в ізольованій палаті, у нього кашель, а у дочки температура і пронос.
“З китайських новин я зрозумів, що це дуже небезпечно, але умов в лікарні, в якій ми знаходимося, недостатньо для нашої реабілітації”, – поскаржився він.
Чоловік зазначив, що китайські медики “цілодобово не відходять від пацієнта”, а в Читі під кінець робочого тижня багатьох лікарів немає на місці. Він побоюється, що, якщо його дитині знадобиться екстрена допомога, лікарі можуть не надати її своєчасно.
Також житель Китаю повідомив, що у нього і у його дворічної дочки шість разів брали кров на аналізи, але результати не говорили.
“У мене на руках маленька дитина, у неї вся ручка вже в слідах від уколу, хіба можна у маленької дитини брати стільки раз кров, без результатів аналізу?” – обурений батько.
Чоловік також розповів, що поїхав з родиною відпочивати в Китай, про епідемію, викликану коронавірусомв, він не знав.
“Якщо я дійсно заражений, я хочу перед усіма вибачитися, мені, можливо, не варто було нікуди їхати”, – сказав він.
Раніше повідомлялося, що в Канаді двоє осіб, які заразилися китайським коронавірусом, виписали з лікарні в Торонто.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
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