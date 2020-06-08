У Китаї опублікували звіт по боротьбі з коронавірусом, в якому приховують свої помилки.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Відзначається, що китайський уряд захистив свої дії по боротьбі з коронавірусом в новому докладному звіті, де був описаний підхід держави до боротьби з вірусом ніби як зразок для всього іншого світу.

“Називаючи епідемію “випробуванням на вогнестійкість”, Пекін будує всеосяжну картину своїх “кропітких зусиль” з виявлення вірусу, припинення його поширення та попередження інших країн – розповідь, яка ігнорує помилки з боку китайського уряду в самому початку спалаху”, – сказано в матеріалі.

Повідомляється, що дії місцевої китайської влади в звіті називаються рішучими. У Китаї стверджують, що Всесвітня організація охорони здоров’я була належним чином проінформована вже 3 січня 2020 року.

Водночас в доповіді розповідають цензуровану версію подій, в якій немає нічого про бюрократичні і політичні проблеми, які погіршили кризу в китайському місті Ухань.

“Уряд Китаю доклав всіх зусиль для пропаганди цієї доповіді. Три міністра, два віце-міністра і президент Китайської академії медичних наук провели спільну прес-конференцію, щоб опублікувати її в неділю вранці в Інформаційному бюро Державної ради, елітному антіпропагандистському агентстві”, – йдеться в статті.

При цьому наголошується, що на даний момент Китай, на відміну від інших держав, вже практично повернувся до нормального життя. Зокрема, в Пекіні вже дозволили людям не носити маски на вулиці, а 7 червня по всій країні було зафіксовано 6 підтверджених випадків зараження, 5 з яких були привезені з-за кордону.

У китайській доповіді стверджується, що критики “намагалися наговорювати на Китай, ніби він поширює політичний вірус і Китай відповість тим самим на подібні політизовані дії”. Також стверджується, що держава співпрацювала зі Сполученими Штатами під час боротьби з епідемією. Крім того, тепер в Китаї заявляють, що не приховували спалах вірусу.

“Прес-конференція в неділю підкреслила, наскільки Сі Цзіньпін знову зміцнив свою владу. У перші дні спалаху епідемії вищий керівник Китаю майже нічого не сказав публічно і в середині січня здійснив державний візит до сусідньої М’янми. Він відправив прем’єр-міністра Лі Кецяна, другу за величиною посадову особу країни в Ухань, коли 23 сiчня розпочалося закриття цього міста, і призначив його відповідальним. Але в новій доповіді ледь згадується прем’єр-міністр, а пана Сі довго хвалили. Він часто описується в бойових умовах як рішучий командир, який приймає важливі рішення щотижня, а іноді і кожного дня”, – сказано в матеріалі.