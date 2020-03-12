Китай відрядив до Італії лікарів і медичне обладнання, щоб допомогти країні впоратися зі спалахом коронавірусу.

Про це пише Vice.

Зокрема, в середу літак з групою лікарів-фахівців і медичним обладнанням вилетів з Китаю в Італію, де система охорони здоров’я відчуває колосальне навантаження в результаті наростального спалаху коронавірусу.

Представник Міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чунін заявив, що команда медичних експертів “готова поділитися своїм досвідом”.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо зазначив, що Китай відряджає “лікарів-фахівців, які зіткнулися з першим піком коронавірусу”, щоб допомогти впоратися зі зростанням числа нових пацієнтів в Італії, де вже більш як 10 000 осіб дали позитивний результат на вірус.

“Нашим лікарям не потрібен хтось, хто міг би навчити їх роботи, але китайські лікарі були першими, хто мав справу з цим вірусом, і вони можуть поділитися своїм досвідом”, – сказав він.

Офіційні представники Пекіна оголосили, що спалах COVID-19 в Китаї пішов на спад, і повідомили лише про 24 нових випадки в середу.

Водночас, число загиблих в Італії зросло у вівторок на 168, при цьому, було підтверджено 977 нових випадків.

У північній Італії, де міститься центр спалаху, лікарні відчувають сильне навантаження через велику кількість госпіталізацій і випадків, що вимагають інтенсивної терапії, що призвело до небезпеки колапсу системи охорони здоров’я, якщо число інфікування продовжить рости.

Зазначається, що Китай також погодився постачати медичне обладнання, яке потребує Італія, щоб збільшити свої лікувальні можливості. Це, зокрема, 10 000 легеневих вентиляторів, 2 мільйони лицьових масок і 20 000 захисних костюмів.

Італійські лікарі кажуть, що нове обладнання вкрай необхідне на тлі раптового припливу нових пацієнтів.