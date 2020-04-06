Китай повинен бути притягнутий до відповідальності відповідно до міжнародного права на трильйони доларів за початкове приховування пандемії коронавірусу, яка привела до більш ніж 60 000 смертей і трильйонів доларів економічних збитків.

Про це йдеться в доповіді незалежного британського громадського об’єднання Товариство Генрі Джексона (Henry Jackson Society).

Згідно з нещодавно опублікованою доповіддю “Компенсація коронавірусу? Оцінка потенційної провини Китаю і можливостей юридичного реагування”, йдеться, що Китай міг би пом’якшити вплив COVID-19 на світову економіку.

Згідно з положеннями Міжнародних санітарних правил, країни повинні відстежувати і обмінюватися даними, пов’язаними з поширенням, передачею та ступенем тяжкості будь-яких патогенів, які можуть потенційно поширитися на світовий рівень.

“Якби Китай надав точну інформацію на ранньому етапі, інфекція так і не вийшла би за межі Китаю”, – повідомляється в звіті.

Товариство Генрі Джексона заявило, що Китай зробив зворотнє, приховуючи дані і караючи лікарів, які намагалися сказати правду.

Товариство закликало коаліцію країн почати спільні дії через те, що Китай “агресивно реагує на загрози на світовій арені”.

“Для вжиття заходів потрібна як сміливість, так і глобальна солідарність”, – йдеться в доповіді.

Судові позови проти Китаю за порушення міжнародних зобов’язань у галузі охорони здоров’я, що стосуються COVID-19, можуть скласти трильйони доларів тільки від країн G7. У звіті говориться, що збитки мають становити не менше 3,2 фунтів стерлінгів (6,5 трильйонів доларів), витрачених країнами “Великої сімки” на підтримку їх внутрішньої економіки, оскільки уряди змушують своїх громадян залишатися вдома, щоб вони могли спробувати стримати поширення хвороби.

У звіті говориться, що подача позову за Міжнародними санітарними правилами є безпрецедентною практикою, однак вже зараз внутрішня структура ВООЗ дозволяє створити простір для підготовки такого позову.

У доповіді позначений ряд можливих правових шляхів, включаючи звернення до ООН (ООН) і Міжнародний Суд. Також розглядаються опції із залученням Постійної палати третейського суду та Світової організації торгівлі.

Звіт спонукав групу з 15 політиків-торі (Консервативної партії Британії) закликати прем’єр-міністра Бориса Джонсона “переосмислити і перезавантажити” відносини Сполученого Королівства з Китаєм.

У спільному листі чотири колишні міністри і 11 членів парламенту заявили, що вони стурбовані “шкодою, викликаною недотриманням Китаєм міжнародних договорів”.

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Нагадаємо, 27 березня стало відомо, що коронавірусом заразився прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Глава уряду самоізолювався у себе вдома на Даунінг-стріт.

5 квітня прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон був госпіталізований для обстеження, через 10 днів після позитивного результату тесту на коронавірус.