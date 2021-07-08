Китайська Народна Республіка (КНР) може посісти місце американських військ після того, як їх виведуть з території Афганістану. У виданні зазначили, що Китай планує "налетіти" та "заповнити вакуум".

Про це повідомляє американське видання The Hill.

“Пекін просто не може дочекатися, коли США підуть з дороги… Китай не хвилює, що Афганістан часто називають “кладовищем імперій”, – сказано у матеріалі.

На думку представника Комуністичної партії Китаю, “в порівнянні з іншими державами Китай має можливість брати участь в афганських справах, не заплутуючись в них”.

У виданні звернули увагу на те, що Китай давно намагається отримати контроль над Афганістаном. По-перше, Пекіну потрібні природні ресурси, які можна знайти в Афганістані. Зокрема, йдеться про золото, уран та літій. По-друге, Китай збирається пригнічувати тюркські меншини, як уйгурів, у своїй країні. Територія проживання уйгурів межує з Афганістаном понад 65 кілометрів.

Один із можливих сценаріїв — перехід Китаю на бік Талібану. Це може створити проблеми для Китаю у відносинах із США, які розглядають “КНР, як небезпечного гравця”. Ван І, міністр закордонних справ Китаю, назвав Вашингтон “джерелом проблем в Афганістані”.

Наразі в Пентагоні сподіваються, що більша частина американського військового контингенту залишить Афганістан протягом наступних двох тижнів. При цьому, графік виведення військ може змінитися, якщо Талібан буде занадто активним чи виникнуть інші непередбачувані ситуації.

Президент Афганістану вважає, що їх військові можуть утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу “Талібану” в рамках мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.