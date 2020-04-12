Пекін відкриє деякі школи після карантину в кінці квітня.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters з посиланням на китайські ЗМІ.

В умовах часткового відновлення життя після карантину через поширення коронавіруса, Пекінська муніципальна комісія з питань освіти вирішила відкрити школи для учнів старших та середніх класів.

Офіційний представник комісії Лі І повідомив на прес-конференції, що старшокласники повернуться до навчання 27 квітня, середні класи – 11 травня.