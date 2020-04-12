Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters з посиланням на китайські ЗМІ.
В умовах часткового відновлення життя після карантину через поширення коронавіруса, Пекінська муніципальна комісія з питань освіти вирішила відкрити школи для учнів старших та середніх класів.
Офіційний представник комісії Лі І повідомив на прес-конференції, що старшокласники повернуться до навчання 27 квітня, середні класи – 11 травня.
- 11 квітня ще 20 киян захворіли на коронавірус.
- Станом на 12 квітня в Україні зафіксовано 2777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.