Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
У столиці країни Шеньяні середня кількість снігу досягла 51 см. Це найвищий рівень снігопаду з 1905 року.
У сусідній Внутрішній Монголії одна людина загинула і понад 5600 людей постраждали після сильної хуртовини.
Дослідники-метеорологи з монгольського міста Тонгліао повідомили, що хуртовина була надзвичайно випадковим та раптовим екстремальним погодним явищем.
Загалом у Внутрішній Монголії та північно-східному Китаї було випущено 27 “червоних” попереджень – найвище попередження про хуртовини.
Крім того, хвиля холоду, що почалася в неділю, викликала різке зниження температури як мінімум на 14 градусів у деяких частинах північно-східного Китаю.
У Ляоніні непогода вплинула на рух транспорту, більшість станцій стягування плати за проїзд на швидкісних автомагістралях закриті з вівторка. Залізничні та автобусні вокзали також залишилися закритими, за винятком міст Далянь та Даньдун.
- 9 листопада повідомлялось, що на горі Піп Іван Чорногорський температура повітря опустилася до -5°С та лежить сніг.