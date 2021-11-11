Сильні хуртовини в деяких частинах північного сходу Китаю викликали рекордні за понад сто років снігопади.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

У столиці країни Шеньяні середня кількість снігу досягла 51 см. Це найвищий рівень снігопаду з 1905 року.

У сусідній Внутрішній Монголії одна людина загинула і понад 5600 людей постраждали після сильної хуртовини.

Дослідники-метеорологи з монгольського міста Тонгліао повідомили, що хуртовина була надзвичайно випадковим та раптовим екстремальним погодним явищем.

Загалом у Внутрішній Монголії та північно-східному Китаї було випущено 27 “червоних” попереджень – найвище попередження про хуртовини.

Крім того, хвиля холоду, що почалася в неділю, викликала різке зниження температури як мінімум на 14 градусів у деяких частинах північно-східного Китаю.

У Ляоніні непогода вплинула на рух транспорту, більшість станцій стягування плати за проїзд на швидкісних автомагістралях закриті з вівторка. Залізничні та автобусні вокзали також залишилися закритими, за винятком міст Далянь та Даньдун.