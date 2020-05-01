Про це в інтерв’ю британському телеканалу Sky News заявив представник організації в КНР Ґауден Галеа.
Зазначається, що ВООЗ неодноразово робила запит на участь в розслідуванні.
“Ми знаємо, що проводиться якесь національне розслідування, але на даному етапі нас не запросили приєднатися. ВООЗ звертається з проханням до комісії з охорони здоров’я і влади. Походження вірусу дуже важливо, взаємодія між твариною і людиною надзвичайно важлива і вимагає вивчення. Пріоритетом є те, що нам потрібно знати, як можна більше, щоб запобігти повторенню”, – наголосив Галеа.
Він також додав, що вагомих підстав не допускати ВООЗ до розслідування у Китаю немає.
Крім того, влада Китаю не надали організації доступ до документації двох вірусологічних лабораторій в Ухані, який став епіцентром поширення коронавірусу. При цьому, в ВООЗ впевнені в природному походженні вірусу.
“З усіх наявних даних колеги з нашої трирівневої системи ВООЗ переконані, що спалах почався в Ухані і що це природний, а не промисловий вірус”, – сказав Галеа.
- Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що коронавірус COVID-19 має тваринне походження і не піддавався маніпуляціям або створенню в лабораторних умовах.
- Як повідомлялося раніше, розвідувальні служби США мають намір перевірити версію про можливе поширення коронавірусу COVID-19 з лабораторії в китайському місті Ухань.