Про це пише The New York Times.

Наприклад, американський виробник рюкзаків і туристичного спорядження для таких компаній, як Bed Bath & Beyond, Nordstrom Rack і Amazon, переживає про те, що незабаром необхідно буде призупинити виробництво товарів через те, що не буде сировини з Китаю.

Через нестачу матеріалів для виготовлення продукції вже довелося звільнити п’яту частину працівників.

На думку економістів, винуватцем можливої ​​світової рецесії може стати саме Китай. Закриття китайських ринків загрожує економіці Японії, Південної Кореї, Європи і США.

Другий фактор – багато країн продавали свою сировину в Китай. Зараз це призупинено, що також має негативний вплив на економіку.

Населення Китаю – найбільший покупець смартфонів, автомобілів і предметів розкоші в світі.

  • У Міністерстві економіки готують спеціальний план протидії можливому впливу китайського коронавірусу на національну економіку за трьома різними сценаріями.