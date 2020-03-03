У зв'язку з пандемією коронавірусу на території Китаю, багато компаній призупинили поставки своїх матеріалів для інших виробників товарів по всьому світу, що завдає збитків економіці.

Про це пише The New York Times.

Наприклад, американський виробник рюкзаків і туристичного спорядження для таких компаній, як Bed Bath & Beyond, Nordstrom Rack і Amazon, переживає про те, що незабаром необхідно буде призупинити виробництво товарів через те, що не буде сировини з Китаю.

Через нестачу матеріалів для виготовлення продукції вже довелося звільнити п’яту частину працівників.

На думку економістів, винуватцем можливої ​​світової рецесії може стати саме Китай. Закриття китайських ринків загрожує економіці Японії, Південної Кореї, Європи і США.

Другий фактор – багато країн продавали свою сировину в Китай. Зараз це призупинено, що також має негативний вплив на економіку.

Населення Китаю – найбільший покупець смартфонів, автомобілів і предметів розкоші в світі.