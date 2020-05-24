Про це йдеться в матеріалі американської медіакомпанії Bloomberg.

“Китай не має наміру ні міняти США, ні підміняти США. Також бажано, щоб і США цього дотримувалися”, – сказав Ван Йі.

Він також розкритикував США через уповільнення ядерних переговорів з Північною Кореєю і попередив, що вони не повинні перетинати “червону лінію” Пекіна в відносинах з Тайванем.

За останні кілька місяців відносини між США і Китаєм різко погіршилися, оскільки Америка стала однією з країн, яка найбільш сильно постраждала від пандемії коронавірусу.

Дві найбільші економіки світу зіткнулися з низки питань: від торгівлі до прав людини. Останній крок Пекіна, спрямований на посилення контролю над Гонконгом, викликав ще одне протистояння між президентом США Дональдом Трампом і китайським лідером Сі Цзіньпіном.

“Деякі американські політичні сили беруть в заручники двосторонні відносини, намагаючись втягнути країни в нову “холодну війну”. Це небезпечно і поставить під загрозу мир у всьому світі”, – сказав Ван Йі.

Ван Йі попередила США з приводу Тайваню після того, як держсекретар США Майкл Помпео порушив традицію і привітав минулого тижня президента острова Цай Ін Відень з вступом на посаду на другий термін. Водночас, Пекін вважає Тайвань своєю провінцією.

Раніше, на сайті Міністерства закордонних справ Китаю напередодні опублікували статтю під назвою “24 безглуздих звинувачення у брехні”. У матеріалі стверджувалося, що американські журналісти і політики спеціально намагалися “перекласти вину на Китай” в боротьбі з пандемією коронавірусу.