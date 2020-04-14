Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Китай наклав обмеження на публікацію наукових досліджень про походження нового коронавірусу COVID-19. Відповідно до нової політики наукові статті про походження COVID-19 будуть піддаватися додатковій перевірці посадовими особами центрального уряду перед відправкою на публікацію.

Декілька рівнів перевірки

Відповідно до директиви, випущеної науково-технічним департаментом міністерства освіти, “наукові статті про виявлення походження вірусу мають суворо контролюватися”. Директива заснована на інструкціях, випущених 25 березня на засіданні цільової групи Держради щодо запобігання та контролю COVID-19.

Директива встановлює рівні схвалення цих статей, починаючи з академічних комітетів в університетах. Потім їх необхідно відправити в науково-технічний відділ міністерства освіти, який потім направляє документи в цільову групу при Держраді для перевірки. Тільки після того, як університети отримають відповідь від цільової групи, документи можуть бути представлені в наукові журнали.

Інші документи по COVID-19 будуть перевірятися академічними комітетами університетів, виходячи з таких умов, як “академічна цінність” дослідження та правильність “термінів публікації”.

Відповідна директива була вперше опублікована в п’ятницю вранці на веб-сайті університету Фудань в Шанхаї, одного з провідних університетів Китаю. Співробітник науково-технічного департаменту міністерства освіти підтвердив, що така директива була випущена. Він заявив, що “це внутрішній документ” та він “не повинен був бути оприлюднено”.

Китайський університет геонаук в Ухані також опублікував аналогічне повідомлення про додаткову перевірку документів про COVID-19 на своєму веб-сайті. Зараз документи вилучені з сайтів ВНЗ, але доступні збережені версії сторінок, на яких вони були опубліковані.

Причини встановлення контролю над публікаціями

Журналісти припускають, що китайська влада посилює контроль над публікацією досліджень про COVID-19 в зв’язку з тим, що опублікована в кінці січня серія наукових робіт про ранні випадки захворювання спровокувала бурхливе обговорення офіційних звітів уряду.

Китайський дослідник на умовах анонімності повідомив телеканалу, що цей крок є тривожним і, ймовірно, буде перешкоджати об’єктивному проведенню важливих наукових досліджень.

“Я думаю, що це скоординовані зусилля китайського уряду по контролю над розповіддю та забарвлення її таким чином, як ніби спалах відбувся не в Китаї. І я не думаю, що вони дійсно будуть терпіти будь-яке об’єктивне дослідження”, — сказав він.

Варто зазначити, що перший випадок коронавирусної хвороби був зафіксований в середині листопада минулого року. Наразі вчені намагаються ідентифікувати так званого нульового пацієнта, щоб зрозуміти, що було джерелом коронавірусу. Як передбачається, це могла бути дика тварина. Наприклад, кажан.

Питання про походження коронавірусу стало політично чутливою темою в Китаї. Офіційні особи країни, зокрема, представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзяні пропагував в соцмережах ідею про те, що вірус виник в США та був доставлений в Китай американськими військовими.