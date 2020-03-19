Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що Євросоюз отримає від Китаю допомогу для боротьби з коронавірусом у вигляді захисних масок і тестів.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Twitter.

Китай надасть 2 млн хірургічних масок, 200 тисяч масок N95 (респіраторів, – ред.) і 50 тисяч наборів для тестування.

“У січні Євросоюз допоміг Китаю, пожертвувавши 50 тонн обладнання. Сьогодні ми вдячні за підтримку Китаю. Нам потрібна підтримка один одного у важкі часи”, – повідомила вона.

Spoke with 🇨🇳PM Li Keqiang who announced that China will provide 2 mil surgical masks, 200,000 N95 masks & 50,000 testing kits. In January, the 🇪🇺helped 🇨🇳by donating 50 tonnes of equipment. Today, we’re grateful for China’s support. We need each other’s support in times of need. pic.twitter.com/2Vsw9p50Ej — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 18, 2020

Крім допомоги з Китаю, в Євросоюзі нарощують власне виробництво засобів захисту.