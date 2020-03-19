Про це вона повідомила на своїй сторінці в Twitter.

Китай надасть 2 млн хірургічних масок, 200 тисяч масок N95 (респіраторів, – ред.) і 50 тисяч наборів для тестування.

“У січні Євросоюз допоміг Китаю, пожертвувавши 50 тонн обладнання. Сьогодні ми вдячні за підтримку Китаю. Нам потрібна підтримка один одного у важкі часи”, – повідомила вона.

Крім допомоги з Китаю, в Євросоюзі нарощують власне виробництво засобів захисту.

  • Європейський союз надасть 80 млн євро німецькій компанії CureVac, яка розробляє вакцину від коронавірусу.