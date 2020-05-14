Про це йдеться в коментарі посольства КНР в Україні в зв’язку з позовом, поданим проти китайських і українських властей до Окружного адмінсуду Києва.

“Вірус не знає кордонів і може з’явитися в будь-який момент в будь-якій точці світу. Можливо, сьогодні під удар потрапила одна країна, але завтра, може бути, постраждає і інша. Під час епідемії коронавірусу COVID-19 Китай є постраждалою країною, і – по логіці – заслуговує на співчуття. Ми жодним чином не сторона, яка отримала б користь від епідемії, тим більше не сторона, яка принесла біду іншим”, – підкреслили прес-спікер диппредставництва.

Представник посольства заявив, що джерело виникнення вірусу не визначено.

“Покласти відповідальність на країну, яка першою повідомила про появу нового вірусу, – в світі немає таких прецедентів і немає такої логіки. Вірус – спільний ворог всього людства, а також виклик всьому світу. Неможливо передбачити, а тим більше – проконтролювати, коли, звідки і яким чином він вторгнеться, заподіюючи шкоду всьому людству”, – сказано в повідомленні.

У посольстві вважають, що “вжиті китайським народом ефективні заходи по контролю і профілактиці COVID-19 дозволили виграти дорогоцінний час для всього світу”.

“В даний час, в умовах епідемії, яка все ще триває, світовій спільноті потрібно не шукати ворогів, звинувачуючи і перекладаючи відповідальність з одних на інших, а зміцнювати співробітництво, щоб в найкоротші терміни подолати вірус, вилікувати хворих, позбавити від навислої загрози якомога більшу кількість людей, повернути все на круги своя”, – сказав пресспікер посольства.

8 травня стало відомо, що організація “Правове партнерство України” подала до Окружного адмінсуду Києва позов до українських і китайським чиновників у зв’язку з пандемією коронавірусу. Представляє організацію адвокат Дмитро Касьяненко заявив, що КНР допустила поширення коронавірусу, а українські чиновники не вжили заходів, щоб не допустити COVID-19 в країну.

Окружний адмінсуд поки вирішує, чи відкривати виробництво за цим позовом.

Загалом позов містить 9 вимог, серед яких – зобов’язати Уряд КНР виплатити усі цивільно-правові збитки та реституцію, встановлені нормами міжнародного права, зобов’язати КМУ розробити та виконати відповідні державні цільові програми та санітарно-протиепідемічні правила і норми на виконання ЗУ “Про захист населення від інфекційних хвороб”, а МОЗ – забезпечити проведення комплексних клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань.