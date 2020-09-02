Про це повідомляє американське видання The Hill, посилаючись на звіт Пентагону.
Це щорічний звіт Пентагону про військовий потенціал Китаю.
У документі сказано, що протягом наступних п’яти років Китай має намір переступити позначку в 200 боєголовок для міжконтинентальних балістичних ракет.
Це дозволить Китаю працювати над наступним етапом – запускати ядерні ракети з повітря, землі і моря.
У Пентагоні зробили акцент на тому, що не переймаються планами Китаю щодо подвоєння ядерного потенціалу. Їх хвилює демонстрація військової сили з боку Китаю. Виходячи з цього, в Пентагоні рекомендують США також зміцнити ядерні сили.
Резюмуючи, в звіті вказали, що через 10 років в Китаї планують збільшити кількість активних боєголовок як мінімум удвічі – тобто до близько 400 одиниць.
Звіт Пентагону – не перше попередження США про спроби Китаю подвоїти свій ядерний арсенал, але це перший раз, коли міністерство оборони назвало конкретні цифри.
Для порівняння, в США близько 3800 активних ядерних боєголовок.
“Навіть якщо Пентагон каже правду і Китай дійсно подвоїть свій арсенал до 2030 року до 400-500 боєголовок, арсенал Китаю залишиться набагато меншим і менш боєздатним, ніж у США і Росії”, – зазначив з цього приводу Кінгстон Рейф, директор з політики роззброєння і зниження загроз Асоціації з контролю над озброєннями.
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